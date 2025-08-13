현장 소통으로 직원 애로사항 반영해 2026년 포항형 청렴정책 수립

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 포항시가 청렴도 상위급달성을 위해 행정력을 집중하고 있다.

시는 이달 6일부터 28일까지 15일간 전 부서를 대상으로 ‘찾아가는 청렴 소통 간담회’를 열고 2025년 국민권익위원회 종합 청렴도 평가 상위 등급 달성을 목표로 청렴 문화 확산에 나섰다.

전국공무원노동조합 경북 포항시지부, 인사 부서, 감사부서가 공동 주관하는 이번 간담회는 총 105개 부서를 직접 찾아 직원들과 청렴도 저해 요인을 공유하고 해결 방안을 논의하는 방식으로 진행된다.

주요 내용은 청렴 관련 애로사항·건의 사항 청취, 2024년 청렴도 평가 결과 및 시책 공유, 2026년 청렴 정책 반영을 위한 의견 수렴, 청렴 문화 확산 방안 논의다.

시는 이번 간담회로 직원 개개인의 청렴 체감도를 높이고, 제기된 의견과 건의 사항을 체계적으로 분석해 내년도 청렴 정책을 보다 내실 있게 수립할 방침이다.

황태일 감사담당관은 “이번 간담회는 현장에서 직원들의 생생한 목소리를 듣고 함께 해결 방안을 모색하는 데 의미가 있다”며 “직원 스스로 청렴 가치를 내면화하고 시민이 신뢰하는 청렴 도시 포항으로 나가겠다”고 밝혔다.