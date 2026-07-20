금, 포트폴리오 지키는 전략 자산 거시경제 복합변수에 최근 가격조정 현물·ETF 활용, 분할매수 바람직 현 조정세, 역할 재점검·확보 기회

최근 금융시장은 하루에도 몇 번씩 방향을 바꾸고 있다. 미국의 통화정책 변화 가능성, 중동을 둘러싼 지정학적 긴장, 글로벌 경기 둔화 우려가 동시에 시장을 흔들면서 투자자들의 고민도 깊어지고 있다.

주식시장이 반등하면 위험자산으로 자금이 이동하고, 악재가 발생하면 다시 안전자산으로 쏠리는 현상이 반복된다. 어느 때보다 불확실성이 커진 시장에서 투자자들은 주식 외에 포트폴리오를 지켜줄 대안을 찾고 있지만, 막상 선택할 만한 자산은 많지 않다. 이런 환경에서 가장 자주 거론되는 자산이 바로 금이다.

실제로 상담 현장에서도 금에 관한 질문은 끊이지 않는다. 연초 금 가격이 사상 최고가를 경신할 때는 “지금이라도 사야 하나요?”라는 질문이 가장 많았다. 최근 조정이 이어지자 질문은 “이제 금은 끝난 것 아닌가요?”로 바뀌었다.

질문은 달라졌지만 투자자들이 놓치는 본질은 변하지 않는다. 많은 투자자는 금값이 얼마나 올랐고 얼마나 내렸는지부터 확인한다. 그러나 금은 가격만 보고 판단할 수 있는 자산이 아니다. 금 가격은 시장을 읽는 결과이지 출발점이 아니다. 따라서 투자자는 가격보다 먼저 실질금리와 달러의 흐름, 안전자산 선호 심리, 중앙은행의 매입 기조 등 금 가격을 움직이는 변수부터 살펴야 한다. 이런 맥락을 외면한 채 가격만 따라가면 상승기에는 뒤늦게 추격 매수에 나서고, 조정기에는 공포에 휩쓸려 성급히 손절하는 악순환을 반복하기 쉽다.

▶배당도 이자도 없다…금 투자의 본질=금은 다른 금융자산과 가격이 움직이는 방식이 다르다. 주식은 기업의 실적과 이익 증가에 따라 가치가 높아지고, 채권은 금리와 이자수익이 중요한 변수다. 반면 금은 이자도 배당도 발생하지 않는다. 그래서 금 가격을 결정하는 가장 중요한 변수는 실질금리와 달러 가치다.

실질금리가 상승하면 금을 보유하는 기회비용이 커지면서 가격에는 부담이 된다. 반대로 금리 인하 기대가 높아지고 실질금리가 하락하면 금의 상대적인 매력이 커진다.

달러 가치 역시 중요한 변수다. 일반적으로 달러가 강세를 보이면 금 가격은 하방 압력을 받고, 달러가 약세를 보이면 금은 강세를 보이는 경우가 많다. 결국 금 투자에서 가장 먼저 살펴야 하는 것은 가격 차트가 아니라 거시경제 환경이다.

최근 금 가격이 조정을 받은 것도 이러한 거시경제 변수들이 복합적으로 작용한 결과다. 최근 미국의 고용 지표가 예상보다 탄탄하게 발표되면서 시장은 연방준비제도의 금리 인하 기대를 되돌렸다. 실질금리는 상승했고 달러는 강세를 나타냈다. 여기에 지정학적 긴장이 완화될 수 있다는 기대와 차익실현 매물이 겹치면서 금 가격은 단기간 큰 폭의 조정을 받았다.

다만 이러한 가격 조정을 곧바로 장기 추세의 변화로 해석하는 것은 이르다. 금 시장에서는 가격만큼이나 수급의 변화가 중요하기 때문이다.

단기적으로는 상장지수펀드(ETF) 자금의 유출입이 가격을 흔들지만, 중장기적으로는 중앙은행의 매입이 시장의 하방을 지지하는 역할을 한다. 따라서 이번 조정 역시 단기 수급의 변화와 장기 수요의 흐름을 구분해 해석할 필요가 있다.

특히 최근 몇 년간 중국을 비롯한 신흥국 중앙은행들은 달러 중심 외환보유액의 비중을 줄이고 금 보유를 확대하는 움직임을 이어오고 있다. 이는 단순한 투자 목적이 아니라 외환보유액 다변화와 통화 리스크 관리라는 전략적 판단에 따른 것이다.

개인투자자는 시장 상황에 따라 쉽게 사고팔 수 있지만 중앙은행의 매입은 장기적인 성격을 갖는다. 이러한 구조적인 수요는 금 가격의 하방을 지지하는 중요한 요인으로 평가된다. 물론 금 가격이 앞으로도 계속 상승할 것이라고 단정할 수는 없다. 지정학적 위험이 완화되고 글로벌 경기가 예상보다 빠르게 회복된다면 위험자산 선호가 높아지면서 금의 상대적 매력은 줄어들 수 있다. 반대로 경기 둔화가 심화하거나 통화정책이 완화 국면으로 전환되고, 달러 가치가 약세를 보인다면 금에는 다시 우호적인 환경이 조성될 가능성이 크다. 중요한 것은 특정 시나리오 하나에 베팅하는 것이 아니라 다양한 가능성을 함께 고려하는 것이다.

과거의 사례도 이를 보여준다. 금은 언제나 직선으로 상승하지 않았다. 1970년대 오일쇼크 이후에도 여러 차례 큰 폭의 조정을 겪었고, 2011년 사상 최고가를 기록한 이후에도 장기간 하락 국면을 경험했다. 당시 시장에서는 “금의 시대는 끝났다”는 평가가 적지 않았다.

그러나 이후 새로운 거시경제 환경이 형성되면서 금은 다시 상승 흐름을 만들어 이전 고점을 넘어섰다. 강세장 안에서 20~30% 수준의 조정은 드문 일이 아니었다. 따라서 조정이 나타났다는 사실만으로 장기 상승 추세가 끝났다고 단정하는 것은 성급한 판단일 수 있다.

주요 글로벌 투자은행들도 금의 장기적인 역할에는 비교적 긍정적인 시각을 유지하고 있다. 향후 금 가격 전망에는 차이가 있지만 공통으로 중앙은행의 꾸준한 매입과 글로벌 불확실성을 장기적인 지지 요인으로 꼽는다. 결국 시장의 단기 변동성만을 이유로 금을 포트폴리오에서 완전히 제외할 필요는 없다는 의미다.

▶왜 금을 살 것인가…그 이유를 생각해야=여기서 투자자들이 다시 생각해야 할 질문은 “지금 금을 사야 할까”가 아니다. 중요한 질문은 “내 포트폴리오에서 금은 어떤 역할을 해야 하는가”이다. 금은 기업처럼 이익을 창출하지도 않고 채권처럼 이자를 지급하지도 않는다. 따라서 주식시장이 강한 상승세를 보이는 국면에서는 상대적으로 수익률이 뒤처질 가능성이 있다.

하지만 시장의 불확실성이 커질 때는 이야기가 달라진다. 금은 포트폴리오의 변동성을 줄이고 예상치 못한 충격을 흡수하는 완충장치 역할을 한다. 장기 투자에서 중요한 것은 특정 자산 하나의 높은 수익률이 아니라 서로 다른 자산을 함께 보유함으로써 전체 포트폴리오를 안정적으로 운용하는 것이다.

실제로 금융시장에서 장기 성과를 설명하는 핵심 변수는 개별 자산의 수익률보다 자산 간 상관관계를 활용한 분산효과에 있다. 주식과 채권이 동시에 흔들리는 환경에서도 금이 일정 수준의 방어력을 보여준다면 포트폴리오 전체의 위험은 크게 낮아질 수 있다. 이러한 이유로 글로벌 연기금과 기관투자가들도 금을 단기 수익을 위한 투자 대상이 아니라 전략적 자산배분의 한 축으로 활용하고 있다.

따라서 개인이 취해야 할 투자 전략도 명확하다. 첫째, 금은 단기 시세를 맞히기 위한 매매 대상이 아니라 중장기 자산배분의 일부로 접근해야 한다.

둘째, 가격 변동성이 큰 자산인 만큼 한 번에 투자하기보다 실물 금이나 금 ETF 등을 활용해 분할 매수하는 전략이 바람직하다.

셋째, 전체 포트폴리오에서 금 비중은 일반적으로 5~10% 수준을 기준으로 두고 투자자의 위험 성향과 다른 자산의 변동성을 고려해 조정하는 접근이 현실적이다.

투자는 미래를 정확히 예측하는 기술이 아니다. 오히려 예측하기 어려운 다양한 미래에 대비하는 설계에 가깝다. 금은 가장 높은 수익률을 약속하는 자산은 아닐지라도 가장 오랫동안 시장의 불확실성을 견뎌온 자산 가운데 하나다.

지금 투자자가 고민해야 할 것은 단기적으로 금 가격이 오를지 내릴지가 아니다. 앞으로도 반복될 수 있는 경기 둔화와 지정학적 위험, 정책 변화 속에서 자신의 포트폴리오를 어떻게 지켜낼 것인가를 먼저 고민해야 한다. 시장은 언제든 방향을 바꿀 수 있지만 분산투자의 원칙은 쉽게 변하지 않는다.

지금의 조정은 금이 끝났다는 신호라기보다 장기적인 자산배분 관점에서 금의 역할을 다시 점검하고 차분히 비중을 채워갈 기회일 수 있다. 금의 가치는 얼마나 많이 오르느냐보다 불확실한 시장에서 포트폴리오를 얼마나 안정적으로 지켜주느냐에 있다. 그런 의미에서 금은 지금도, 그리고 앞으로도 투자자에게 쉽게 비워둘 수 없는 자산이다.

홍태화 기자