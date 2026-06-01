베를린필 공연 韓서 55만원 ‘세계 최고가’ 서울 최저가 티켓도 11만원…현지 2.1배 서양서 콘서트홀은 공공재…정부가 부담 한국은 민간 기획사가 리스크 떠안는 구조 공연 인프라 부족…좌석단가 인상 불가피 “공공부문서 제도 마련…티켓가 낮춰야”

하나의 무대가 만들어지기까진 수많은 이야기가 담깁니다. 스포트라이트는 무대 위의 ‘주인공’에게 쏟아지나, 그 뒤엔 자신의 이름을 감춘 무명의 존재들이 있습니다. 가장 완벽한 단 한 번의 무대를 위해 수면 아래에서 끊임없이 물질하며 자신만의 숨을 찾는 이들의 이야기를 찾아갑니다. 무대 뒤의 모든 존재를 담아 들려드립니다.

소위 ‘등급’이 정해져 있는 독일 오케스트라의 세계에서, ‘등급’조차 적용되지 않는 최정상 오케스트라가 있다. 바로 베를린필하모닉 오케스트라다. 이 악단의 내한공연 티켓 가격은 R석 기준 55만원. 국내 최고가다.

그렇다면 독일 현지에서 같은 공연을 본다면 얼마를 내야 할까. 베를린필에 따르면, 2025년 11월 현재 같은 시기 현지 공연은 35유로(한화 5만2000원)~160유로(23만8000원) 선. 서울 공연과 비교하면 최저가(서울 C석 11만원)는 2.1배, 최고가는 2.3배 더 비싸다.

현지 할인 제도를 이용하면 가격 차는 더 벌어진다. 베를린필은 14~21세 청소년에겐 6회 공연에 총 60유로(약 9만원)를 받는다. 공연 1회당 1만5000원꼴이다. 30세 미만은 회당 15유로(약 2만2000원), 베를린패스(저소득층 복지카드) 소지자는 3유로(약 4400원)에 관람할 수 있다. 이에 따라 서울의 티켓 가격은 베를린 청소년 가격의 약 37배, 베를린패스 가격의 125배나 더 높아진다.

이는 베를린필만의 문제는 아니다. 사실 한국의 클래식 공연 티켓 가격은 세계 최고 수준이라 할 만큼 ‘엄청나게’ 비싸다. 클래식 공연이 상류층들만의 고급 문화라는 인식이 있긴 해도 100배 이상 차이가 나는 건 구조적인 문제가 아니고선 설명하기 힘들다. 그렇다면 왜 한국에서만 유독 클래식 공연 티켓 가격이 비싼 걸까.

▶클래식 공연, 언론사→민간 기획사로 주도권 변화=클래식 공연 티켓 가격이 과도하게 비싼 원인은 국내 공연 시장의 독특한 산업 생태계에서 찾을 수 있다. 이는 독특한 가격 구조를 만들어 티켓 가격을 올렸고, 클래식이 일반 관객과 멀어지는 결과를 초래했다. 그렇다고 이런 구조가 공연 기획사에게 떼돈을 안겨주지도 못한다.

당초 한국의 클래식 공연 기획은 자본력과 글로벌 네트워크를 독점했던 주요 언론사들이 주도해 추진됐다. 중앙 일간지 내 문화사업부가 해외의 명망 있는 아티스트나 오케스트라의 내한 공연을 대대적으로 주최했다. 하지만 공연이 언론사의 브랜드 마케팅이나 일회성 문화 진흥 사업에 의존하다 보니 수익성과 지속가능성을 담보할 수 있는 자생적 유통 체질을 확보하기 어려웠다. 여기에 클래식 전용 공연장과 같은 인프라 부족으로 유명 악단이 방한하더라도 서울에서만 1~2회 공연에 그치는 경우가 많았다.

하지만 1995년 전후로 한국 클래식 공연 시장은 변곡점을 맞는다. 언론사 문화사업부 등에서 실무 역량을 쌓은 정재옥 대표가 지난 1994년 크레디아를, 오스트리아 잘츠부르크 등에서 글로벌 마케팅을 수학한 이창주 대표가 1995년 빈체로를 출범시키면서 전문적인 ‘민간 기획사’의 시대가 막을 연 것이다. 이들 기획사는 단순한 언론사의 하청 회사에서 벗어나, 직접 글로벌 아티스트들과 소통하며 대형 공연을 기획하기 시작했다. 한국 클래식 소비 시장이 B2C(Business-to-Consumer, 기업과 소비자 간 거래) 중심의 정교한 마케팅 시장으로 이행하게 됐다.

2003년 이후엔 공연 인프라가 확충되고 글로벌 협상력도 확보하면서 공연이 보다 다양해졌다. 실제로 2000년대에 대전, 대구, 인천, 통영 등 전국 주요 도시에 세계적 수준의 어쿠스틱 음향을 지원하는 클래식 전용 콘서트홀들이 대거 개관하고, 통영국제음악제(TIMF) 등의 플랫폼이 중심을 잡으면서 시장의 판도가 달라지기 시작했다. 덕분에 해외 오케스트라의 투어 동선이 서울을 넘어 최소 3회에서 많게는 4회 이상 지방 투어까지 가능해졌다.

주요 민간 기획사들은 저마다 차별화된 비즈니스 전략과 브랜드 정체성을 유지하며 시장을 분점하고 있다. 빈체로는 베를린필, 런던 심포니, 바이에른 방송교향악단 등과 같은 정통 서구 명문 오케스트라의 내한 투어와 김선욱, 클라라 주미강과 같은 스타 연주들의 공연을 주도한다.

크레디아는 스타 아티스트와 팬덤 개척, 정경화·정명훈·조성진 등과 같은 슈퍼스타 아티스트의 한국 공연을 맡고 있다. 마스트 미디어는 안드라스 시프, 크리스티안 지메르만, 예브게니 키신, 랑랑 등 피아니스트의 공연이 특히 많다. 지난해엔 뉴욕필과 지메르만 공연을 가져왔다.

▶한국만 없는 ‘보조금’…티켓 비쌀 수밖에=클래식 공연 시장을 민간 기획사들이 주도하다 보니 한국에선 공연 기획에 따른 모든 리스크를 민간이 떠안는 구조다.

즉 오케스트라나 아티스트 초청료부터 항공·체류·무대·마케팅·환차손 등 모든 비용을 100% 부담하는 것이 당연했던 것. 수백만 유로 규모의 투어 계약을 진행한다고 가정하면 공연 계약 시점 대비 공연 시점 환율이 100원만 올라도 기획사에겐 수억원의 추가 부담이 생긴다. 만약 손실이 나면 기획사가 모두 떠안아야 하는 구조이기 때문에 도산을 할 수도 있다. 여기에 회사 운영, 미래 프로젝트 자금, 실패 리스크 보험 등의 비용도 모두 기획사 몫이라 티켓 가격에 반영될 수밖에 없다.

이와 함께 전용 공연장과 같은 인프라가 아직도 부족한 점 역시 티켓값 인상의 원인이 된다. 고정비 성격의 초청료는 몇 회의 공연에 분산하느냐가 티켓 단가를 결정하는 핵심 요소인데, 문화의 중심인 서울에서조차 예술의전당(2505석), 롯데콘서트홀(2036석), 세종문화회관(3022석, 대극장) 정도로 한정돼 있다. 결국 수십억원의 고정비를 2~3회, 총 5000~7500석이라는 좁은 분모에 밀어 넣어야 하니 좌석당 가격이 높아지는 건 어쩌면 당연한 일이다.

여기에 스타 협연자까지 이름을 올리면 가격은 더 뛴다. 한국 최초의 쇼팽 콩쿠르 우승자인 조성진이 등장한 이후 국내 클래식 공연계에서 스타 솔리스트에 대한 의존도가 높아졌다. 이와 함께 반 클라이번 콩쿠르 최연소 우승자인 임윤찬까지 나오면서 클래식이 K-팝처럼 팬덤에 의해 움직이기 시작했다. 이에 따라 매년 협연자에 대한 의존도가 높아졌고, 자연스레 섭외 경쟁으로 이어졌다. 이 역시 티켓 가격 상승 원인으로 작용했다.

반면 독일, 오스트리아, 프랑스 등 유럽 유수 국가의 클래식 산업은 공공 시스템에 기반한다. 공연장과 오케스트라, 오페라극장이 국가와 지방정부 예산으로 운영, 적자가 나도 유지된다. 공연 생태계를 문화 복지 개념으로 접근하기 때문이다.

실제 베를린시 문화재정 통계에 따르면 베를린필의 평균 티켓 가격은 165유로인데, 이 중 110유로를 공공 보조금으로 받는다. 관객이 부담하는 돈은 평균 55유로 수준이다. 즉 티켓 가격 중 보조금이 차지하는 비율이 66.7%나 된다. 이미 양국간 티켓 원가 차이가 확 벌어지긴 하지만, 원가가 비슷하다고 가정해도 독일은 보조금 덕분에 한국보다 더 싼 가격으로 일반 관객들을 공연장에 불러모을 수 있다.

노승림 숙명여대 교수는 “서양의 콘서트홀은 공공재다. 공공의 복지를 위해서 공연을 하는 공간이기에 모든 예산이 정부에서 나오고, 티켓 가격도 제한돼 있다”면서 “협연자 출연료 역시 티켓 가격 상한선 탓에 중견 아티스트들 마저 각 공연장의 사정에 맞게 굉장히 많은 대의(讓步)를 하고 있다”고 짚었다.

▶복잡한 유통 구조도 티켓값 상승 원인=비싼 티켓 가격 구조에도 불구하고 기획사는 순수 ‘티켓 판매’만으로 돈을 버는 것은 불가능에 가깝다. 확실한 이익을 챙기는 쪽은 해외 악단과 글로벌 매니지먼트사일뿐, 국내 기획사들은 공연이 막을 내린 후에야 복잡한 계산기를 두르릴 수 있다. 내부 유통 구조가 드러난 것보다 더 미묘하고 복잡하기 때문이다.

이유는 한국 클래식 시장은 B2C(일반 관객 판매)로만 운영하기가 현실적으로 힘든 탓이다. 리스크 분산을 위해 일부 티켓을 B2B(공연장·기업 통판매) 방식으로 판매할 수 밖에 없다. 업계 관계자는 “서울과 지방을 묶어 총 5회차 안팎으로 투어를 진행한다면, 공연 기획사는 이 중 일부 일정을 지역 공연장이나 지자체 문화재단에 ‘통판매(패키지 공급)’ 형식으로 넘긴다”고 귀띔했다.

B2B로 넘겨진 회차는 기획사 입장에선 티켓 판매 리스크로부터 자유로워진다. 높진 않더라도 안정적인 마진을 확보할 수 있기 때문이다. 지방 문화재단이나 공공 극장 입장에서도 자체 예산을 써서 “올해 우리 지역 극장에 세계적인 악단이 섰다”는 확실한 공적을 남길 수 있다. 티켓의 B2B 거래는, 파는 기획사든 사는 공공기관이든 모두에게 ‘윈-윈’인 셈이다.

공연기획사에선 내한 악단이 총 5회를 공연한다면, 이를 타이틀 스폰서, 기업 전관 대관 등으로 비싼 값에 팔아 수억 원의 마진을 남기게 된다. 그래서 한국 클래식 시장은 B2B 유통, 공공예산, 기업 협찬, VIP 마케팅 등이 결합한 복합 산업이라고 일컬어지는 것도 이런 이유에서다. 실제로 몇 해 전 한 공연기획사는 5회 중 4회(B2B 3회+타이틀 스폰서 1회)를 통으로 넘기면서 안정적 마진을 확보한 뒤 서울 공연을 진행했다.

특히 서울 공연의 경우 실제 손익 구조는 일반 관객 판매보다 협찬에서 갈린다. 타이틀 스폰서, 협찬, VIP 패키지 등이다. 타이틀 스폰서는 공연명 앞에 붙는 기업, 하이엔드 브랜드, 언론사가 대표적이다. 기업 전관 대관 등의 협찬은 대대로 금융계가 큰 손이었다. VIP 고객 접대용이자 브랜드 이미지 제고를 위해 전관 대관이나 거액의 스폰서쉽을 체결한다.

물론 공연기획사 입장에선 B2B 거래나 협찬금 등으로 손익분기점을 앞당길 수 있다. 하지만 그 대가는 혹독하다. 상당수 프리미엄 좌석이 기업 초대권으로 빠져나가다 보니 일반 관객이 구매할 수 있는 유료 좌석은 대폭 줄어든다. 즉 유료 좌석의 공급이 줄어드는 결과여서 티켓 가격이 인위적으로 폭등하는 부작용도 낳는다는 것이다. 업계 관계자들은 “한국 클래식 시장은 점점 더 희소성 프리미엄 구조로 가고 있다”고 입을 모으는 배경이다.

▶‘그들만의 리그’ 해법은 없나=지금 같은 시장의 구조가 지속되면 클래식 시장은 점점 더 일부 계층만 접근할 수 있는 ‘그들만의 리그’로 고립될 우려가 크다. 업계에선 ‘모두의 클래식’을 위해선 이 시장을 민간에만 맡겨두기보다 공공 부문에서 제도적 안전판을 마련해 티켓 가격을 낮춰야 한다고 한목소리를 낸다.

우선 유럽처럼 다양한 정액 쿼터제가 필요하다는 의견이 대안으로 제시된다. 워낙 청년 관객이 적어 ‘청년 패키지’를 운영하는 베를린필처럼 한국에서도 대관 조건에 다양한 그룹별(청년, 소외 계층) 좌석 5% 의무 쿼터를 정책적으로 시행하자는 주장이다. 공연계 관계자는 “지금 필요한 것은 단순한 가격 인하 압박이 아니라, 시장 전체의 유통 구조를 바꾸는 체질 개선”이라고 지적했다.

내한 공연에 대한 ‘공공 매칭 보조금 제도’를 신설하자는 의견도 있다. 문화체육관광부, 서울시, 예술경영지원센터 등이 공동 기금을 마련해 민간 기획사가 부담하는 초청 개런티의 20~30%를 후불 매칭하자는 것이다. 대신 지방 공연 1회 이상 포함 총 3회 이상의 투어, 저가 쿼터 좌석 10% 확보 등의 조건을 내걸어 공공성을 확보하자는 취지다. 회당 수억 원의 공적 보조가 투입된다면, 일반 관객의 티켓 가격은 평균 30% 이상 인하할 수 있다.

공연계 관계자는 “한국 클래식 시장은 공공복지형인 유럽도, 대규모 기부 중심인 미국도 아닌 기획사가 대부분의 리스크를 직접 부담하는 드문 구조”며 “그럼에도 이 시장은 자본 논리와 열광적인 팬덤이 결합해 만들어낸 기형적이면서도 독보적으로 역동적인 생태계다. 이 생태계를 지속 가능하게 지탱해 줄 제도적 안전판을 시급히 고민할 필요가 있다”고 봤다.

고승희 기자