[온기(溫記: 따스함을 기록하다)- 서울시립동물복지지원센터 마포센터] ‘2017년 개관’ 직원 13명…미용·임시보호 등 자원봉사자 年 3300여명 “쉬는날 시간나면 나와서 봉사” “아이들 사랑해서 자발적으로 돕는 분들” ‘애니멀 호딩’서 구한 유기견-새 가족 만남도 주선…“행복한 모습에 보람”

[헤럴드경제=손인규 기자] “기다리게 해서 미안해. 금방 깨끗하게 씻겨줄게.”

지난달 30일 오후 서울 마포구 서울시립동물복지지원센터 마포센터. 자원봉사자 A씨가 1살짜리 믹스견 코튼이를 정성껏 목욕시키고 있었다. 목욕을 마친 코튼이는 깨끗하게 털을 말린 뒤 A씨로부터 바로 미용도 받았다.

A씨는 “처음 만난 친구인데도 얌전히 잘 있어줘서 고맙다”며 “원래 이쪽 일을 하는데 쉬는 날 시간이 되면 센터에 와서 봉사하고 있다”고 말했다.

이곳은 서울시가 유기동물을 보호하고 올바른 가정에 입양시켜 주기 위해 2017년 설립했다. 서울시는 마포센터에 이어 2020년 구로센터, 2023년 동대문센터까지 세 곳을 운영 중이다. 현재 강동구에 4번째 동물복지지원센터를 짓고 있다.

이곳에서는 안락사 위기에 놓인 유기동물이나 학대를 당한 동물 등 보호가 필요한 동물에게 치료와 건강 관리, 사회화 훈련을 통해 안전한 보금자리를 마련해 주고 사랑으로 돌봐 줄 새로운 가족을 찾아주는 일을 하고 있다.

가장 먼저 문을 연 마포센터는 지난달 30일 현재 13마리의 개와 2마리의 고양이를 보호하고 있었다. 또 일반 가정에 위탁, 임시보호 중인 개도 11마리나 된다.

마포센터에는 수의사 3명, 사양관리사 5명, 입양 관리자 3명, 교육 담당자 1명 등 총 13명이 근무 중이다.

류성림 마포센터장은 “아이들 식사를 챙겨줘야 하기에 13명이 로테이션으로 근무하며 쉬는 날 없이 운영하고 있다”며 “사실 13명으로는 이 많은 친구를 세심하게 돌봐주기 어려운데 열심히 참여해 주시는 자원봉사자 덕이 크다”고 말했다.

마포센터가 가장 중점적으로 하는 사업은 유기된 동물들을 잘 보살펴줄 가정에 입양시키는 것이다. 하지만 한 생명을 덜컥 아무에게나 입양을 보내는 건 쉬운 일이 아니다. 이미 한 번 버림받은 경험이 있는 동물이 또 다시 버림을 받거나 학대를 당하게 된다면 큰 트라우마가 남을 수 있다.

그래서 마포센터에서는 가정 내 임시보호 프로그램을 운영 중이다. 동물을 좋아하지만 아직 선뜻 입양은 부담스럽거나 잠시만 동물을 돌볼 여력이 되는 사람이 새로운 가정에 입양되기 전 일정 기간 가정에서 보호하는 것이다.

마침 1살짜리 코코를 한 달째 임시보호 중인 이승신(30) 씨도 코코에게 필요한 배변 패드, 사료 등을 받기 위해 마포센터를 찾았다.

이씨는 “원래는 2주만 임시보호를 하려고 했는데 아직 입양하겠다는 분이 나타나지 않아 입양될 때까지는 데리고 있으려 한다”며 “한 달 새 정이 많이 들었다. 입양 보낼 때를 생각하면 벌써 눈물이 나려고 한다”고 말했다.

임시보호뿐만 아니라 마포센터에는 산책·미용·프로필 촬영 봉사 등을 위해 찾는 봉사자들의 발길이 끊이지 않고 있다고 한다.

마포센터 관계자는 “하루에 보통 5~10명의 자원봉사자가 오셔서 각자 맡은 봉사활동을 성실히 하고 간다”며 “누가 시키지 않았는데도 자발적으로 동물들을 사랑해서 오는 분들이니 아이들도 너무 좋아한다”고 말했다.

이런 전폭적인 자원봉사자의 도움 덕에 마포센터는 자난해 한 해 총 240마리를 보호, 아 중 110마리를 입양보내는 성과를 냈다. 지난해 마포센터에 참가한 자원봉사자 수는 3380명에 이른다.

이들은 왜 이런 일을 자발적으로 하는 걸까. 류 센터장은 “자원봉사를 오시는 분 중에는 과거 동물을 키우다가 하늘나라로 떠나보낸 분들이 많다”며 “자신이 키우던 동물로부터 너무 많은 사랑을 받아서 그 사랑을 다른 친구들한테 돌려주고 싶은 마음에 오게 됐다고 하는 분이 많다”고 말했다.

실제 지난해 10월 서울 노원구에서는 총 208마리의 개가 한 가정에서 발견된 애니멀 호딩 사건이 있었다. 애니멀 호딩이란 개인이 감당할 수 있는 범위를 넘어 다수의 동물을 사육하면서 동물의 건강과 복지 저하, 주거 환경 전반에 문제를 초래하는 현상을 말한다.

노원구 한 재개발 지역 주택에서 발견된 대규모 애니멀 호딩 사건으로 서울시는 노원구, 동물보호단체 등과 협력해 개들을 긴급 구조하는 작업을 실시했다. 마포센터를 찾은 코코도 이곳에서 구조된 개 중 하나다.

류 센터장은 “많은 애니멀 호딩 장소를 갈 때마다 너무나 참혹하고 화가 난다”며 “어떻게 사람이 이럴 수가 있나. 인간의 이기심 때문에 죄 없는 동물들이 학대당하는 모습이 미안하고 안쓰럽다”고 말했다.

마포센터에도 노원구에서 구조된 일부 개가 보호받고 있었다. 마포센터에서는 전염병 백신 접종, 중성화수술을 완료한 뒤 임시보호나 입양을 보내고 있다.

경기 파주에 사는 정혜란(29) 씨도 마포센터를 통해 노원구에서 구조된 2살짜리 믹스견 토치를 입양했다. 정씨는 “입양을 결심하고 센터를 찾았는데 거기서 토치를 보고 한눈에 이 친구와 살게 되겠다는 느낌을 받았다”고 말했다.

이어 “신기하게도 나와 성향이 비슷해 코드가 잘 맞는다”며 “이 친구 덕분에 아침에도 일찍 일어나게 되고 저녁에도 산책을 가면서 삶에 활기를 찾게 됐다”고 말했다.

서울시 통계 자료에 따르면 서울에서 유기되는 동물은 2024년 4679마리, 2025년 4251마리에 이른다. 한 해 5000마리 가까운 개가 서울에서 거리로 쏟아져나온다는 이야기다.

마포센터 관계자는 “책임감이 부족해 키우던 동물을 버리는 분도 적지 않지만 유기된 동물들을 정성껏 돌봐주시는 봉사자들 덕분에 아이들이 다시 따뜻한 새 가정을 만나 행복하게 살고 있다”며 “이럴 때 봉사자들과 직원들도 보람을 느낀다”고 털어놨다.