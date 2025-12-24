수상자 안찬희 원풍산업 대표등 7명 선정

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 24일 시청 대회의실에서 ‘2025년 부산광역시 중소기업인 대상 시상식’을 개최했다.

‘중소기업인 대상’은 ▷본사와 공장이 부산에 소재하고 ▷종업원 10명 이상 고용 ▷공고일 기준 3년 이상 중소기업을 경영해 온 기업인들 중 기술혁신을 가속화하고 선진 경영문화를 선도한 인물에게 수여하는 상이다. 1999년 제정된 이후 올해까지 총 162명이 수상했으며, 올해 시상식에는 박형준 부산시장이 참석해 직접 표창과 트로피를 수여했다.

올해 수상자로는 ▷안차희 ㈜원풍산업 대표이사 ▷전찬일 ㈜제일진공펌프 대표이사 ▷김광석 ㈜이온엠솔루션 대표이사 ▷박문수 ㈜아이오티플렉스 대표이사 ▷이상현 한성테크㈜ 대표이사 ▷권태혁 ㈜영롱 대표이사 ▷최현우 ㈜어기야팩토리 대표이사 총 7명이 선정됐다.

안차희 대표가 이끄는 ㈜원풍산업은 전동화 부품 수주 확대와 공정 내재화 기술을 바탕으로 전기차 핵심 부품을 현대·기아 주요 차종에 공급하는 차세대 모빌리티 전문기업이다. 전찬일 대표의 ㈜제일진공펌프는 선박 엔진 냉각용 해수펌프 분야에서 약 48년간 축적된 기술력을 보유한 기업이다.

김광석 대표의 ㈜이온엠솔루션은 종합병원과 중소병원에 최적화된 통합의료정보시스템을 제공하는 의료 IT 전문기업이다. 박문수 대표의 ㈜아이오티플렉스는 무선통신 기반 사물인터넷(IoT) 지능형 단말기와 관제 플랫폼을 개발해 다양한 산업 분야에 설루션을 제공하고 있다.

이상현 대표의 한성테크㈜는 산업용 실링 제품을 전문적으로 제조하며 고무 패킹류 국산화를 선도해 온 기업이다. 권태혁 대표의 ㈜영롱은 약사 출신 창업진의 전문성을 바탕으로 건강기능식품과 이너뷰티 제품을 개발·유통하는 기업이다. 최현우 대표의 ㈜어기야팩토리는 수산테크 기업으로, 수산업에 특화된 IT·AI 설루션을 개발해 수산 물류와 해수 재처리 분야의 스마트화를 추진하고 있다.

수상자에게는 ‘중소기업인 대상’ 표창과 트로피와 함께 ▷부산시 중소기업 육성·운전자금 우대 지원 ▷지방세 세무조사 유예 ▷시 공영주차장 및 광안대교 무료 이용 등 다양한 혜택이 3년간 제공된다.

이날 시상식에서 박형준 시장은 “올해 수상하신 기업인들은 국내외 경제 여건의 불확실성 속에서도 기술혁신과 도전정신으로 지역 산업의 경쟁력을 높여 온 주역들”이라며 “전통적인 뿌리산업에서부터 디지털 신산업에 이르기까지 부산 발전의 든든한 원동력이 되어주신 수상자분들께 진심으로 축하를 드린다”고 말했다.