[헤럴드경제=박연수 기자] 세계적인 관광 명소이자 글로벌 브랜드의 각축장인 타임스스퀘어 대형 전광판에 파리바게뜨의 ‘홀리데이 시즌 케이크’ 영상(사진)이 등장했다.

파리바게뜨 관계자는 “세계 유수 브랜드들이 경쟁적으로 노출되는 타임스스퀘어 전광판을 통해 브랜드 신뢰도와 성장세를 각인시킬 계획”이라며 “홀리데이 시즌을 대표하는 브랜드가 되도록 노력하겠다”고 말했다.

파리바게뜨는 연말 미국 시장에서 다양한 활동을 전개했다. 지난 3일(현지시간) ‘록펠러센터 크리스마스 트리 점등식’에서는 NBC 채널 생방송을 통해 X-mas 케이크 신제품이 방영됐다. 1일에는 미국 유명 배우 드류 베리모어가 진행하는 CBS ‘드류 베리모어 쇼’를 통해 홀리데이 굿즈가 소개됐다.

한편 파리바게뜨는 2005년 미국 캘리포니아 LA에 1호점을 연 이후 꾸준히 사업을 확대해 북미 지역에서 270여개의 매장을 운영하고 있다. 미국 텍사스에서는 약 2만8000㎡ 규모의 제빵공장을 짓고 있다.