5살 골든두들 ‘바오’ 마포구 반려동물 프로그램 참여하고 정책 홍보에 앞장 마포반려동물캠핑장 12월 31일까지 ‘댕댕이 크리스마스 페스타’ 진행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]12월 23일 마포반려동물캠핑장에서 아주 특별한 행사가 열렸다. 바로 ‘바오’의 마포구 홍보견 위촉식이다.

이번 행사는 반려견을 홍보견으로 위촉하여 반려동물 친화 도시 ‘마포’의 이미지를 한층 강화, 구민들에게 정책을 더욱 친숙하게 전달하고자 마련됐다.

이날 마포구(구청장 박강수)는 ‘바오’를 마포구 공식 홍보견으로 위촉하고 명찰을 수여했다.

‘바오’는 골든두들 품종의 5살 수컷으로, 귀여운 외모와 친근한 성격을 지닌 대형견이다.

체중이 30kg을 넘는 큰 몸집에도 불구하고, 교감 능력이 뛰어나 사람뿐만 아니라 다른 반려견과도 자연스럽게 친해지고 어울리며 어디서나 사랑을 받고 있다.

또한 높은 지능을 바탕으로 다양한 훈련을 빠르게 습득하는 능력을 갖췄다.

특히 ‘바오’는 마포구의 반려동물 교육에 참여하여 남다른 끼와 매력을 발산해 많은 사람의 마음을 사로잡고 스타로 떠올랐다.

홍보견으로 위촉된 ‘바오’는 앞으로 마포구에서 진행하는 여러 반려동물 이벤트와 프로그램에 참여하고 마포구 반려동물 정책을 널리 알리는 데 중요한 역할을 하게 된다.

‘바오’를 3개월 때부터 기른 보호자 김소이 씨는 “마포구에는 반려동물 관련 시설과 프로그램이 많아 자주 이용하고 있다”라며 “바오가 마포구 반려동물 정책을 널릴 알릴 수 있는 홍보견이 되어 매우 기쁘고, 앞으로 더욱 열심히 활동하겠다”라고 소감을 밝혔다.

이날 ‘바오’는 박강수 마포구청장과 함께 개인기인 ‘충성’, ‘사랑해’ 퍼포먼스를 선보이며 따뜻한 웃음을 자아내고, 관객들의 마음을 사로잡으며 데뷔 행사를 성공적으로 마무리했다.

‘바오’의 데뷔 행사 이후 진행된 ‘댕댕이 노즈위크 프로그램’에서는 ‘바오’를 비롯한 반려견 동반 가족 20팀이 참여해 스트레스를 해소하고 집중력을 기를 수 있는 시간을 보냈다.

마포반려동물캠핑장에서는 12월 16일부터 31일까지 ‘댕댕이 크리스마스 페스타’를 진행하고 있다.

페스타 기간에는 비치된 반려견 산타복 등 크리스마스 의상과 각종 소품을 무료로 이용할 수 있으며, 캠핑장 곳곳에 조성된 트리 장식과 트러스 포토존 등에서 자유롭게 사진 촬영을 할 수 있다.

박강수 마포구청장은 “바오는 마포구의 대표 홍보견으로서, 사람에게는 없는 방식으로 사람과 반려동물 간의 깊은 교감을 이끌어낼 것”이라며 “바오의 특별한 능력이 반려동물 친화 도시 마포를 만드는 데 큰 역할을 할 것으로 기대된다”고 말했다.