-전국 59㎡ 평균 분양가 5억원, 서울 13.6억·경기 7.0억

-서울 거래의 25%가 59㎡… 대형보다 10%p 높은 비중

-LTV 규제 강화로 실수요 이동, 인천 4억 원대 ‘두산위브 더센트럴 도화’ 부각

수도권 아파트 시장이 ‘59㎡ 트리플 상승 시대’, 이른바 ‘3고(三高) 시대’에 접어들었다. 분양가와 매매가가 동반 상승하는 가운데, 거래량까지 가파르게 늘어나며 59㎡는 실거주와 투자 모두에서 최대 관심 평형으로 자리 잡았다.

올해 11월말 기준 전국 59㎡ 평균 분양가는 5억 원을 넘겼다. 서울은 이미 13억 원대를 형성했고, 경기도 역시 6억 9000만 원까지 치솟았다. 매매 시장도 마찬가지다. 서울 59㎡ 평균 매매가는 10억 5000만 원을 넘어섰고, 강남·서초는 20억 원, 송파·용산 등 주요 지역도 15억 원을 훌쩍 넘겼다.

거래량 역시 눈에 띈다. 올해 서울에서 거래된 아파트 4채 중 1채가 59㎡였으며, 전체 거래의 24.4%를 차지했다. 이는 85㎡ 이상 대형 평형 전체를 합친 것보다 10%포인트 이상 높은 수치다.

이 같은 ‘3고 현상’은 단순한 트렌드가 아니라 구조적 변화에서 비롯됐다. 고금리와 대출 규제로 중대형 평형 진입이 어려워진 가운데, 1~2인 가구는 빠르게 늘어나고 있다. 59㎡는 실거주에 적합한 방 3개 구조를 갖추면서도 환금성이 높아, 상승기엔 수익을, 침체기엔 안정성을 동시에 확보할 수 있는 ‘만능 평형’으로 자리매김했다.

이 흐름은 서울만의 이야기가 아니다. 경기도와 인천의 59㎡ 거래 비중도 각각 23.2%, 22.6%로 서울(24.4%)과 큰 차이가 없다. 수도권 전역이 동시에 59㎡ 중심으로 재편되고 있다는 뜻이다.

이런 배경 속에서 인천 미추홀구 ‘두산위브 더센트럴 도화’가 주목받고 있다. 총 660세대 규모로 조성되는 이 단지는 59㎡를 주력 평형으로 구성했으며, 분양가는 4억 원대로 책정됐다. 이는 경기도 평균보다 약 2억 원 낮고, 서울과는 비교 자체가 어려운 수준이다. 59㎡ 수요가 집중되는 시장 흐름을 그대로 반영하면서도, 가격 측면에서는 수도권 내에서도 손꼽히는 합리성을 갖춘 단지로 평가된다.

입지 경쟁력도 눈길을 끈다. 도화역(1호선)과 주안국가산단역(인천2호선)을 모두 이용할 수 있으며, 주안역에서 특급전동열차(급행)으로 환승하면 서울 용산까지 약 35분대에 도달할 수 있다. 인근에는 인하대병원·홈플러스 등 생활 인프라가 잘 갖춰져 있고, 주안국가산단·인천기계산단 등 대규모 산업시설이 가까워 직주근접 여건도 우수하다.

부동산 업계 관계자는 “59㎡를 찾는 수요 자체는 서울이나 인천이나 비슷하다”며 “59㎡의 가치는 이미 입증되었지만, 서울과 경기권의 가격이 너무 높아지면서 오히려 진입장벽 또한 높아진 상황이다. 결국 같은 주거 트렌드 속에서도 ‘어디를 선택하느냐’가 미래 자산 가치의 방향을 결정한다“고 강조했다.