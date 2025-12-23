‘울산역 복합환승센터 사업’, 대광위 공모 선정… 국비 지원 가능성도 열려

연계 개발 중인 울산 KTX 역세권 복합특화단지 ‘뉴온시티’ 관심도 올라가

좌초 위기에 빠졌던 ‘울산역 복합환승센터 사업’이 정부 공모 사업을 통해 재도약에 나서면서 KTX 울산역 일대에 기대감이 높아지고 있다.

울산시에 따르면 지난 12월 9일 국토교통부 대도시권광역교통위원회가 추진하는 ‘복합환승센터 혁신모형 상담 지원사업 공모’ 사업에 ‘울산역 복합환승센터 사업’이 최종 선정됐다. 이번 공모에는 울산을 비롯해 경기 성남시, 의정부시, 전북 익산시 등 4개 지역의 복합환승센터 사업이 선정됐다.

이 공모 사업은 기존 철도역, 버스터미널 여유부지 등 이용이 적은 공공부지를 활용해 다양한 대중교통 수단 간 환승과 복합개발을 연계하는 복합환승센터 혁신모델을 구축하는 사업이다. 울산역 복합환승센터 사업은 이번 공모 선정을 통해 ▲입지·시설 ▲복합기능 ▲사업·운영 주체 ▲자금조달·규제 환경 개선 등 분야별 컨설팅 및 협의·조정 혜택을 받을 수 있게 됐다.

울산역 복합환승센터 사업은 지난 11월 롯데와 울산도시공사의 협약이 해지되면서 사업 좌초 위기에 처했으나, 광역·도시철도 추진 등 교통 여건 변화와 ‘울산 KTX 역세권 복합특화단지’, ‘도심융합특구’ 등 인근 개발사업 추진으로 사업의 중요성과 입지 잠재력은 더욱 증가했다.

여기에 이번 공모 선정으로 해당 사업이 국토교통부가 추진하는 ‘제5차 대도시권 광역교통시행계획’에 반영될 시 국비 지원의 가능성도 열리게 된다. 이 같은 점에서 이번 공모 선정이 사업구조 다각화를 통한 울산역 복합환승센터 사업의 재도약 신호탄이 될 것으로 기대된다.

상황이 이렇자, 울산역 복합환승센터의 연계 사업인 울산 KTX 역세권 복합특화단지 ‘뉴온시티’에 대한 관심도 커지고 있다. 뉴온시티는 울산광역시 울주군, 울산도시공사, 한화솔루션이 공동 출자한 ㈜울산복합도시개발이 울산광역시 울주군 삼남읍 신화리 일원 약 153만㎡ 부지를 복합특화단지로 개발하는 대규모 프로젝트다.

KTX 울산역과 경부고속도로 서울산IC를 잇는 요충지라는 입지적 강점을 가지고 있어 전국 단위의 비즈니스 이동성과 산업 접근성을 확보해 첨단 산업 기업 유치와 인구 유입을 동시에 유도할 수 있다.

실제로, KTX를 이용하면 서울 수서까지 2시간 10분대, 부산 20분대, 대전 60분대 이동이 가능하며, 차량으로는 부산 30분대, 창원 60분대로 도달할 수 있는 뛰어난 교통 네트워크를 갖추고 있다. 여기에 울산역 복합환승센터, 도심융합특구 등 인근 개발사업을 연계하여 부울경 초광역 경제벨트의 핵심 축으로 성장할 전망이다.

뉴온시티는 사업시행자인 ㈜울산복합도시개발의 지분 55%를 울주군, 울산도시공사 등 공공이 보유하고 있어 투명성과 공정성, 재무적 안정성 측면에서 높은 평가를 받고 있다. 최근에는 기공식을 열어 뉴온시티 개발의 본격적인 닻을 올렸으며, 연말 착공을 목표로 분양 일정 등 세부 실행계획을 순차적으로 추진할 예정이다.

울산복합도시개발 관계자는 “뉴온시티 개발사업은 KTX 울산역이라는 우수한 입지와 인근 개발사업 연계를 통해 울산을 산업생태계 거점 도시로 성장시킬 프로젝트”라며 “KTX 울산역 일대에 연이은 호재가 들려오는 것과 동시에 뉴온시티의 개발 일정도 순항하고 있어 수요자들의 많은 관심이 기대된다”라고 밝혔다.