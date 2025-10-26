글로벌 CEO 맞이 품격 공항으로 탈바꿈… 출입국·보안 절차 전면 재정비, 인프라 개선 마무리

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 포항시가 오는 APEC 정상회의를 앞두고 포항경주공항을 글로벌 비즈니스 관문에 걸맞은 품격 있는 공항으로 탈바꿈하기 위한 준비에 박차를 가하고 있다고 밝혔다.

26일 시에 따르면 지난 24일 국회 기획재정위원회 임이자 위원장을 비롯한 위원들은 포항경주공항을 직접 방문해 항행시설과 출입국 동선, 인프라 현황 등을 점검하고 APEC 정상회의 기간 글로벌 CEO 전용 공항으로서의 준비 상황을 확인했다.

임 위원장은 “공항을 이용하는 글로벌 CEO뿐 아니라 시민 모두가 불편 없이 이용할 수 있도록 세심히 준비해 달라”고 당부했다.

포항시와 한국공항공사는 APEC 기간 다수의 글로벌 경제인과 귀빈이 포항을 경유할 것으로 예상됨에 따라 공항 내 임시 출입국심사 기능을 갖추고, 보안·검역·이동 절차를 전면 재정비했다.

또한 공항 접근도로와 주변 경관, 수목 정비, VIP실 리모델링 등 인프라 개선 작업을 마무리하고, 이용객 편의와 품격 향상에 행정력을 집중하고 있다.

이강덕 포항시장은 “포항경주공항은 APEC 기간 세계 경제인을 맞이하는 첫 관문인 만큼 국제행사에 걸맞은 품격과 기능을 갖추는 데 행정 역량을 집중하고 있다”며 “이번 기회를 통해 포항이 글로벌 경제도시로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

포항시는 앞으로도 한국공항공사와 함께 출입국·검역·세관 등 CIQ 기관과의 협력체계를 강화해 APEC 정상회의 기간 원활한 공항 운영과 안전 확보에 만전을 기할 방침이다.