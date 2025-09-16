차세대 글로벌 연구인재 양성의 새로운 플랫폼

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 한동대학교(총장 최도성)가 미국 캘리포니아대학교 산타크루즈캠퍼스(UCSC)와 진행 중인 건강관리 인공지능 공동연구가 2차 연도 연구원 파견을 통해 본격적인 성과 단계에 들어섰다.

이번 연구는 과학기술정보통신부 지원과 한국과학기술기획평가원(IITP) 운영으로 추진되는 ‘디지털분야글로벌연구지원’ 사업의 핵심 프로젝트다. 2024년부터 3년간 이어지는 대규모 국제 협력 연구다. 매년 2명의 대학원생이 파견돼 총 6명이 글로벌 연구 경험을 쌓는다.

주제는 “멀티모달 데이터를 활용한 차세대 헬스케어 머신러닝 기술 개발”이다. 의료영상, 텍스트, 생체신호 등 다양한 데이터를 통합 분석하는 기술을 다루며, 정밀의료와 질병 조기진단 분야에 실질적 활용이 기대된다.

올해 파견 연구원으로 선발된 박소연, 오한길 대학원생은 9월부터 내년 3월까지 UCSC에서 현지 연구진과 함께 AI 모델 설계와 구현, 성능 평가까지 전 과정에 참여한다.

박소연 학생은 “새로운 환경에서의 경험이 제 연구 여정과 진로에 소중한 자산이 될 것”이라고 했고, 오한길 학생은 “세계 최고 연구진과 협력하며 제 역량의 한계를 뛰어넘겠다”는 포부를 밝혔다.

한동대에서는 홍참길 교수(의료데이터 예측모델), 안민규 교수(뇌-컴퓨터 인터페이스), 최희열 교수(자연어처리)가 협업 중이며, UCSC 측에서는 의료영상 분석 권위자인 Yuyin Zhou 교수가 파트너로 참여한다. Zhou 교수는 TransUNet, BioMedGPT 등으로 학계의 주목을 받아온 세계적 연구자다.

홍참길 교수는 “단순한 해외연수를 넘어 학생들이 글로벌 연구자로 성장할 수 있는 플랫폼”이라며 “국제적 협력 경험이 미래 연구 리더로 가는 든든한 발판이 되길 바란다”고 말했다.

한동대는 이번 공동연구를 계기로 BK21+, 글로컬 사업 등 다양한 정부 글로벌 프로그램에도 적극 참여하며, 교육 중심 대학으로서 연구 역량까지 확장하는 선순환 구조를 구축하고 있다.

이번 사례는 한국의 헬스케어 AI 기술을 세계무대에 알리는 동시에, 차세대 글로벌 연구 인재 양성 모델로 평가된다.