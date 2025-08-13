더파크사이드 스위트, 평당 2억 원 분양가에도 청약 최고 경쟁률 41대 1 기록

하이엔드 주거시설, 단순 주거 공간 넘어 부와 명예의 상징으로 자리

부동산 시장에서 하이엔드 주거시설이 단순한 거주 공간을 넘어 개인의 사회적 지위와 라이프스타일을 반영하는 상징적인 자산으로 인식되며, 자산가를 중심으로 수요가 꾸준히 이어지고 있다.

한국갤럽조사연구소의 ‘부동산 트렌드 2024’ 자료에 따르면, 집을 사회적 지위의 표현 수단이라고 인식한 수요자는 전체의 52%에 달했다. 이는 전년(43%) 대비 9%포인트 상승한 수치로, 단기간에 주거에 대한 인식 변화가 뚜렷하게 나타나고 있음을 보여준다. 전문가들은 이러한 변화가 하이엔드 주거시장 확대의 직접적인 배경이 되고 있다고 분석한다.

하이엔드 주거시설은 단순히 고급 마감재와 높은 분양가에 그치지 않고, 브랜드·입지·설계·서비스·커뮤니티가 복합적으로 결합된 상징적인 자산으로 평가받는다. 자산가들은 이를 실거주용 안정적 실물 자산으로 활용하는 동시에, 다음 세대에게 물려줄 ‘레거시(Legacy) 자산’으로 인식하기도 한다. 시간이 지날수록 희소성과 자산 가치가 올라간다는 점에서다.

시장 거래 통계도 고가 주택 거래 증가를 통해 하이엔드 시장의 꾸준한 수요를 보여준다. 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면, 올해 1월부터 7월까지 전국에서 거래된 30억 원 이상 아파트는 총 2,677건으로, 전년 동기(1,340건) 대비 2배가량 증가했다. 오피스텔은 같은 기간 20억 원 이상 거래가 68건으로 전년 동기(38건)보다 크게 늘었다.

신고가 사례도 잇따르고 있다. 서울 강남구 청담동 소재 초고가 아파트 ‘PH129’는 지난 7월 전용 273㎡가 190억 원에 거래돼 직전 거래가(138억 원)를 큰 폭으로 경신했다. 서초구 ‘래미안 원베일리’ 전용 84㎡는 6월 72억 원에 거래됐으며, 종로구 ‘디팰리스’ 오피스텔 전용 126㎡도 5월 31억 원에 손바뀜되며 각각 신고가를 기록했다.

정부가 지난 6월 고강도 대출 규제를 발표하며 주택담보대출 상한을 6억 원으로 제한했음에도 불구하고, 7월 한 달간 30억 원 이상 아파트 거래는 237건에 달했다. 이는 고가 주택 시장 수요가 자산가 중심으로 형성돼 있어, 경기나 정책에 비교적 영향을 덜 받는 구조임을 보여준다.

올해 청약 시장에서도 하이엔드 주거시설은 강세를 보이고 있다. 한국부동산원 청약홈에 따르면, 서울 용산구에서 분양한 ‘더파크사이드 스위트’ 평(3.3㎡)당 분양가가 2억 원에 달하는 초고가 단지임에도 1,300건에 달하는 청약이 몰렸으며, 최고 41대1의 경쟁률을 기록했다. 해당 경쟁률을 기록한 타입은 펜트하우스로, 분양가는 최고 185억700만 원에 달했다. 서울 성동구의 ‘오티에르 포레’는 40가구 모집에 2만7,525건이 접수돼 평균 경쟁률 688.1대 1을 기록했으며, 부산 ‘르엘 리버파크 센텀’은 2년 만에 최다 청약 건수인 1만 460건이 몰렸다.

부동산 업계 관계자는 “하이엔드 주거시설은 단순한 고급 주택이 아니라 개인의 취향과 자산 전략이 반영된 상징적 공간으로 인식되고 있다”면서 “공급은 제한적인 반면, 자산가를 비롯한 고소득 전문직과 투자자 등 실수요층은 꾸준히 유입되고 있어 일반 주택 시장에 비해 상대적으로 안정적이고 자산 증식 수단으로의 경쟁력도 크다”고 말했다.

이 가운데 8월 말 서울 강남구 청담동 일대에 하이엔드 오피스텔 ‘디 아포제 청담 502·522’이 입주를 앞두고 있어 주목받는다.

청담동에서도 핵심 입지로 꼽히는 청담사거리에 위치한 만큼, 단지명에 포함된 ‘502’와 ‘522’라는 번지수에는 청담 내 최상급 입지에 대한 상징성과 자부심이 반영됐다.

강남 최대 상권인 청담 명품·패션거리는 물론, 압구정 로데오거리와 신사동 가로수길이 인접해 있으며, 갤러리아백화점 명품관, 현대백화점 압구정본점, 코엑스 등 주요 쇼핑 시설도 편리하게 이용할 수 있다. 또한 청담근린공원과 도산근린공원이 가까워 도심 내에서 보기 드문 녹지 환경을 갖췄으며, 반경 약 700m 내에 한강이 위치해 주거 쾌적성도 뛰어나다.

교통 여건도 우수하다. 단지가 접한 도산대로는 선릉로, 논현로, 영동대로, 삼성로, 강남대로 등 주요 간선도로와 직결돼 강남 전역으로의 이동이 용이하다. 올림픽대로와 한남대교, 동호대교, 성수대교, 영동대교, 청담대교 등 주요 도로망과도 인접해 서울 및 수도권 전역으로의 접근성도 뛰어나다.

높은 미래 가치도 주목받는다. 청담동에는 프리마 호텔 부지 개발사업이 계획돼 있으며, 도산대로를 중심으로 삼성역 복합환승센터, 위례신사선, 동부간선도로 지하화 등 다양한 광역교통망사업이 예정돼 있다.

디 아포제 청담 502·522는 자산가들이 밀집한 지역 특성을 반영해, 차별화된 ‘하이엔드 하이드아웃 하우스(High-end Hideout House)’를 콘셉트로 조성됐다. ‘하이드아웃(hideout)’은 은신처 또는 아지트를 의미하며, 이에 걸맞게 설계와 커뮤니티, 컨시어지, 어메니티 등 곳곳에 프라이빗 요소를 대거 반영해 차별화된 고급 주거 경험을 제공할 예정이다. 세대 내부 이동 동선도 사생활 보호가 가능하도록 설계했다.

입주자는 고급 호텔 수준의 어메니티와 리빙케어 같은 서비스를 이용할 수 있다. 단지 안에는 일루미네이티드 피트니스와 GX룸을 비롯해 스크린골프 라운지와 플레이 라운지, 오픈 라운지, 실내 정원 등이 조성됐으며, 펫 그루밍 룸, 컨퍼런스룸, 바 카운터, 와인 스토리지 등도 이용할 수 있다.