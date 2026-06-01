인공지능·반도체 중심 재편된 시장 글로벌·국내·방어 자산으로 배분해야 현금비중 유지가 하락장 견뎌낼 무기 목표수익 도달시 기계적 리밸런싱도

코스피가 마침내 8000선을 돌파했다. 불과 1년 전 2600선 부근에서 움직이던 시장이 이제는 ‘팔천피(코스피 지수 8000)’ 시대라는 전혀 새로운 풍경을 만들어내고 있다. 올해 초 5000선을 넘어선 이후 6000, 7000을 거쳐 단기간에 8000선까지 도달한 상승 속도는 한국 증시 역사에서도 전례가 없다.

시장 어디를 가든 삼성전자와 SK하이닉스 이야기가 끊이지 않는다. “어깨인 줄 알고 팔았는데 알고 보니 기린 목이었다”는 우스갯소리가 나오는 이유도 여기에 있다.

반면 분산투자를 하느라 주도주의 폭발적인 상승에서 소외되었다는 아쉬움 역시 적지 않다. 지금 시장은 수익을 경험한 사람과 그렇지 못한 사람 사이의 체감 온도 차가 극단적으로 벌어지고 있다.

현장에서 느끼는 가장 큰 안타까움은 바로 이 지점이다. 평소에는 “장기 투자”, “분산 투자”, “리스크 관리”를 이야기하던 투자자들조차 지나치게 빠른 상승 앞에서는 흔들리기 쉽다. “이번엔 정말 다른 것 아닐까”, “지금이라도 올라타야 하는 것 아닐까”라는 조급함과 불안감이 교차한다.

그러나 흥미로운 점은 정작 시장의 큰손들은 생각보다 훨씬 차분하다는 사실이다. 오히려 이럴 때일수록 그들의 움직임은 투자자들에게 중요한 힌트를 준다. 지금 우리가 주목해야 하는 것은 단기 지수 숫자보다, 거대한 자산을 움직이는 사람들이 어떤 방식으로 시장을 바라보고 있는가 하는 점이다.

▶큰손들은 왜 흔들리지 않는가=최근 고액자산가들의 포트폴리오를 살펴보면 인공지능(AI) 인프라와 반도체 산업에 대한 신뢰가 여전히 강하다는 점을 확인할 수 있다. 코스피 급등으로 인해 자연스럽게 주식 비중이 늘어나기는 했지만, “더 사지 못했다”는 조급함은 오히려 적다.

이것이 일반 투자자와 큰손 투자자를 가르는 결정적인 차이 중 하나다. 큰손들은 시장 상승을 일확천금의 기회로 보기보다 자신이 이미 구축해 둔 자산이 정상적으로 성장하는 과정으로 받아들인다. 급등하는 주가를 보며 초조해하기보다, 자신이 보유한 자산의 방향성과 산업 구조 변화에 더 집중한다.

특히 최근 자산가들 사이에서는 “달리는 말에서 굳이 내릴 필요가 있느냐”는 인식이 강해지고 있다. 전통적으로는 급등장 이후 비중을 줄이며 이익 실현을 하는 리밸런싱 전략이 정석으로 여겨졌다. 그러나 지금 시장에서는 AI 중심 산업의 구조적 성장성이 예상보다 훨씬 길고 강할 수 있다는 판단이 우세하다.

실제로 조선·방산·원전 섹터를 선호하던 자산가들조차 최근에는 일부 비중을 줄이고 반도체 관련 자산을 확대하는 흐름이 나타나고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 한 AI 메모리 산업이 단순한 경기 사이클이 아니라 산업 패러다임 변화의 중심에 있다고 보기 때문이다.

외국인 수급 변화 역시 중요한 이유다. 과거 한국 증시는 외국인의 매도에 쉽게 흔들리는 시장으로 인식됐지만 최근에는 AI 산업 성장성과 기업 실적 개선 기대 속에서 해외 자금의 재평가 가능성이 거론되고 있다. 주식예탁증서(ADR) 발행 기대감과 글로벌 공급망 재편 흐름도 국내 대표 반도체 기업들의 위상을 더욱 높이고 있다.

▶“못 샀다”보다 “어떻게 참여할 것인가”=큰손 투자자들의 또 다른 특징은 직접 매수 타이밍을 놓쳤더라도 시장 자체를 포기하지 않는다는 점이다.

예전 같으면 “이미 많이 올랐다”며 시장을 떠났을 상황에서도 지금은 반도체 상장지수펀드(ETF), AI 인프라 ETF, 글로벌 기술주 ETF 등으로 우회 참여하는 전략이 활발하게 나타나고 있다. 개별 종목의 변동성을 감내하기보다 산업 전체 성장 흐름에 올라타는 방식이다.

특히 ETF를 활용한 투자 방식은 최근 자산가들 사이에서 매우 자연스럽게 자리 잡았다. 과거에는 ETF가 개인투자자 중심 상품이라는 인식도 있었지만 지금은 오히려 기관과 고액자산가들이 핵심 자산 배분 도구로 적극 활용한다.

이러한 변화는 시장을 바라보는 관점 자체가 달라졌음을 의미한다. 단순히 “어떤 종목이 더 오를까”보다 “어떤 산업이 앞으로 10년의 중심이 될 것인가”를 고민하기 시작한 것이다.

해외 주식에서도 비슷한 흐름이 나타난다. 과거에는 매그니피센트7(M7) 중심의 초대형 기술주 투자에 집중했다면 최근에는 광통신 인프라, 반도체 장비, 로봇, 전력기기, 신재생에너지 등 AI 생태계 전체로 투자 범위가 확장되고 있다.

흥미로운 점은 자산가들이 조정 구간에서 오히려 조금씩 비중을 늘리는 전략을 선호한다는 사실이다. 이는 초대형 클라우드 기업(하이퍼스케일러) 관련 종목들이 장기적으로 20% 이상의 깊은 조정을 자주 허용하지 않았던 경험에 기반한다. 시장 변동성을 공포가 아니라 편입 기회로 활용하는 것이다.

반면 불과 얼마 전까지 큰 인기를 끌었던 금과 장기채권에 대한 선호도는 눈에 띄게 낮아졌다. 이유는 단순하다. 시장이 다시 성장 기대를 반영하기 시작했기 때문이다. 유가와 물가 상승 압력이 완전히 끝났다고 보기 어려운 상황에서 장기 금리 재상승 가능성이 다시 거론되고 있다. 이 경우 장기채권의 매력은 상대적으로 떨어질 수밖에 없다.

실제로 최근에는 연 4%대 금리를 제공하는 채권조차 예전만큼 강한 관심을 받지 못한다. 자산가들은 오히려 현금과 단기채 비중을 유지하면서 향후 시장 조정 시 공격적으로 대응할 수 있는 유동성을 확보하려는 성향을 보인다.

결국 지금 시장에서 가장 중요한 자산은 “언제든 움직일 수 있는 현금”이라는 인식이 강해지고 있다. 이는 단순한 보수적 태도가 아니다. 시장이 흔들릴 때 공포에 휘둘리지 않고 오히려 기회를 포착할 수 있는 힘이기 때문이다.

▶코스피 8000은 버블인가, 새로운 시대인가=현재 시장을 두고 가장 많이 나오는 질문은 “지금이 과열인가”라는 점이다.

실제로 우려할 만한 지표들도 존재한다. 신용거래융자 잔고는 사상 최고 수준까지 늘었고 레버리지 투자 열풍도 강해지고 있다. 하루 거래대금과 신규 계좌 개설 수 역시 급증했다. 단기간 급등한 만큼 차익 실현 매물과 변동성 확대 가능성을 경계해야 한다는 목소리도 적지 않다.

하지만 시장의 상승을 단순한 유동성 거품으로만 해석하기 어려운 이유도 분명하다. 이번 상승은 인공지능(AI) 산업이라는 명확한 실적 기반 위에서 진행되고 있다. 반도체, 전력기기, 데이터센터 인프라, 로봇 산업은 실제 기업 이익이 급격히 개선되고 있으며 글로벌 자금 역시 이를 인정하고 있다. 실제로 글로벌 투자은행들은 한국 증시에 대해 이전보다 훨씬 높은 목표치를 제시하고 있다. 일부 해외 투자은행(IB)은 연내 코스피 9000~9500선 가능성을 언급하기도 했다. 국내 주요 증권사들 역시 높은 수준의 전망치를 제시하고 있다.

물론 상승장이 영원할 수는 없다. 8~9월 이후 변동성이 확대될 가능성도 충분히 존재한다. 수출 증가율 둔화와 경기 기저효과 약화도 경계해야 한다. 그러나 중요한 것은 “조정이 온다”는 사실 자체가 아니라, 그 조정을 어떻게 받아들일 것인가다. 지금 자산가들은 조정을 시장 붕괴의 신호가 아니라 포트폴리오를 다시 정비할 기회로 바라보고 있다.

▶자산관리 현장에서는 어떤 포트폴리오를 권하는가=최근 포트폴리오 설계에서 가장 중요하게 생각하는 것은 고객이 “시장에 참가하고 있다”는 안정감을 느끼게 하는 것이다. 상승장에서 완전히 비켜나 있는 포트폴리오는 오히려 불안감을 키운다. 그렇다고 무리하게 공격적으로만 갈 수도 없다. 결국 핵심은 상승에 참여하면서도 하락 충격을 견딜 수 있는 구조를 만드는 것이다.

현재 자산가 포트폴리오의 큰 흐름은 다음과 같다. 우선 약 20%는 글로벌 성장 자산이다. 나스닥·스탠더드앤드푸어스(S&P)500 ETF를 통한 달러 자산 유지, 미국·일본 중심의 글로벌 주식, 그리고 중국 로봇 관련 섹터 등을 포함한다.

약 40%는 국내 주도주 영역이다. 삼성전자·SK하이닉스·현대차 같은 핵심 종목과 함께 반도체·전력기기·우주·금융 관련 ETF를 조합해 수익률 탄력을 확보한다.

나머지 40%는 방어 자산이다. 채권, 타깃데이트펀드(TDF), 절대수익추구형 롱숏 펀드 등을 통해 전체 포트폴리오의 무게 중심을 유지한다.

과거에는 총주식 비중을 40% 수준으로 관리했다면 지금은 60% 수준까지 높아진 경우가 많다. 다만 이는 공격적으로 비중을 늘렸다기보다 주가 상승으로 자연스럽게 확대된 비중을 크게 줄이지 않고 유지하는 개념에 가깝다.

개인투자자가 기억해야 할 세 가지 규칙도 공유하고 싶다.

첫째, 레버리지 투자를 경계해야 한다. 상승장에서는 레버리지 상품 수익률이 화려하게 보인다. 그러나 속도보다 중요한 것은 결국 생존이다. 특히 변동성이 커지는 구간에서는 작은 조정도 치명적인 손실로 이어질 수 있다.

둘째, 반드시 현금을 보유해야 한다. 상승장에서는 현금이 비효율적으로 느껴질 수 있다. 하지만 투자 성패는 결국 예상치 못한 하락장에서 추가 매수할 수 있는 자금이 있느냐에 달려 있다. 현금은 기다릴 수 있는 힘이며, 큰손들이 시장 급락 속에서도 흔들리지 않는 가장 중요한 이유다.

셋째, 목표 수익률에 도달하면 기계적으로 리밸런싱해야 한다. 오르기만 하는 자산은 없다. 시장이 뜨거울수록 욕심은 커진다. 그러나 진짜 중요한 것은 최고점에서 파는 능력이 아니라, 살아남아 다음 기회를 계속 맞이하는 능력이다.

AI는 이제 단순한 테마가 아니라 산업과 자산 시장 전체를 재편하는 거대한 흐름이 되었다. 동시에 현금의 가치 역시 빠르게 변화시키고 있다.

주변 사람들의 높은 수익률에 지나치게 흔들릴 필요는 없다. 중요한 것은 아무것도 하지 않은 채 시장을 바라만 보고 있는 상태에서 벗어나는 일이다.

큰손들은 저점에서 사고 고점에서 파는 사람들만이 아니다. 결국 과거 어느 시점엔가 두려움 속에서도 무엇인가를 시작했던 사람들이 지금의 열매를 얻고 있다.

지금 시장은 두려움과 기대가 동시에 존재한다. 그러나 언제나 자산 시장의 역사는 준비한 사람들의 편이었다. 완벽한 타이밍을 기다리기보다, 작게라도 시작해 시장과 함께 가는 것. 그것이 지금 우리가 가장 먼저 가져야 할 투자 태도인지도 모른다.

홍태화 기자