현대글로비스 오토벨 시화 경매장 르포 중동·중앙아시아 수출 딜러 모이는 ‘K-중고차 관문’ 하루 400대 거래…연간 10만대 거쳐가는 허브 전국 법인·렌터카·리스·수출업자 한 곳에

[헤럴드경제(안산)=김성우 기자] “쏘나타”, “띵동”, “그랜저”, “띵동”.

지난 7일 오후 1시 현대글로비스 오토벨 시화 경매장. 기자가 직접 찾은 이곳에선 ‘보이지 않는 경쟁’이 활발하게 펼쳐지고 있었다.

온라인을 통해 진행되는 경매 전광판에는 10대 가량의 차량 정보가 띄워지고, 옆에 기재된 가격이 순식간에 요동쳤다. 길게는 30초, 짧게는 수초. 경매가 끝나고 가격정보가 나왔던 탭에는 낙찰·유찰 정보가 표시됐다.

실내에는 선글라스를 낀 외국인 딜러 두 명이 화면을 주시하면서 속삭이는 모습이 눈에 들어왔다. 경매장 앞쪽 테이블에 앉은 이들도 대부분 외국인. 최근 ‘K-중고차’의 인기 속에서 중동과 중앙아시아에 차량 수출을 원하는 딜러들이다.

현대글로비스 관계자는 “최근 현장에 찾아오는 수출업 종사자들이 늘었다”며 “실물을 보고 가겠다는 수요가 여전히 많다”고 귀띔했다.

이날 경매장에 올라온 차량은 총 785대. 낙찰률(50~60%)을 감안하면 하루 약 400대 가까운 차량이 새로운 주인을 찾고 있었다. 시화·분당(주 2회), 양산·인천(주 1회) 등 네 곳에서만 주당 2000대 이상이 쏟아지고, 연간 기준으로는 10만대가 넘는 중고차가 오토벨 경매장을 거쳐간다.

인근에 위치한 약 1만평 규모의 경매장 주차장에 가보니 수천대의 차량이 촘촘히 배치돼 있었다. 제네시스·포르쉐·지프 등 고급차부터 사회초년생 차량인 모닝·캐스퍼, 중동에서 인기가 높은 디젤 SUV(스포츠유틸리티차량)까지 종합 선물세트처럼 다양했다.

현장을 찾아 차를 직접 둘러본 딜러들은 “여기 오면 없는 차 찾는 게 더 어렵다”고 귀띔했다. 때문에 딜러들이 주로 오는 시간은 비교적 한산한 이른 오전이라고 한다.

오토벨 경매는 일반 소비자가 아닌 매매업자·법인·리스·렌터카·수출업체 등이 참여하는 국내 대표시장이다.

팬데믹을 거치며 경매 시스템이 온라인으로 빠르게 전환됐다. 이에 무대를 중심으로 500석 가량의 좌석이 반원형으로 배치된 경매장 현장 좌석은 대부분 비어 있었다.

현대글로비스 관계자는 “예전에는 좌석이 가득 찼지만 지금은 온라인 입찰이 중심”이라며 “현장은 차를 확인하는 공간, 실제 입찰은 모바일·PC로 하는 방식으로 완전히 정착됐다”고 말했다. 이날 온라인 경매에는 약 900명의 회원 딜러들이 동시 접속해 경쟁했다.

오후 2시께 2019년식 그랜저 IG가 레인에 오르자 시작가 1200만원대가 떴다. 그리고 30초 사이 가격이 뛰었다. 1290만원에서 1340만원, 1420만원, 1490만원, 1530만원으로 빠르게 가격이 상승하는 구조다.

낙찰 직후 다음 차량 정보가 바로 뜨면서 숨 돌릴 틈조차 없었다. 경매장 관계자는 “여긴 ‘많이 올랐네’라고 말하는 순간 이미 다음 차가 들어온다”며 “빠르기로 따지면 국내 어느 시장도 못 따라올 것”이라고 웃었다. 기자가 지켜본 10여분 동안 70대 넘는 차량이 거래됐다.

현장을 찾은 딜러들의 국적을 파악해보는 것도 시화 경매장을 방문했을 때의 관전포인트다. 외국인 딜러들이 국가마다 보는 기준이 천차만별이기 때문이다. 중동은 도장 내구성, 러시아·동유럽은 혹한에서의 하체 강성, 아프리카는 단순성·내구성을 중요하게 본다.

현대글로비스 관계자는 “2021년 이후 모델, 디젤 SUV는 특히 외국인 딜러들의 선호도가 높다”며 “최근 수출이 워낙 증가해 시화 경매장도 자연스럽게 수출 중심지 역할을 하고 있다”고 설명했다.

현대글로비스가 해당 시설을 통해 가져가는 수익은 출품료와 낙찰수수료 등을 통해 나온다. 오토벨 경매 사업은 출품료(1대당 2만~3만원), 낙찰 수수료(낙찰가의 2.2%, 최소 11만원~최대 44만원)를 수취하는 구조다.

중고차 플랫폼이 다양해졌지만, 오토벨이 위치한 시장은 구조적으로 다르다. 타 플랫폼은 개인 매도자 중심으로 차량 한 대에 소규모가 참여하거나 자체 매입·소매 구조로 차량 구성 폭이 제한적이다.

반면 오토벨 경매는 전국 법인·렌터카·리스·수출업자들이 모이는 전형적인 B2B 도매시장으로, 한 회차당 700~900명의 딜러가 입찰에 참여한다. 회사 관계자는 “타 플랫폼 대비 월등히 많은 인원이 경쟁하는 구조에서 가격 형성 방식은 당연히 달라질 수밖에 없다”고 말했다.

오토벨 시화의 중고차 출품량은 2017년 3만4000대에서 지난해 6만5000대 규모로 7년 만에 두 배 가까이 증가했다.

국내 중고차 도매 시세가 이곳에서 형성되고, 동시에 중동·중앙아시아로 향하는 수출 물량까지 이 경매장을 거쳐간다. 중고차 시장이 커질수록 시화 경매장의 위상도 커진 것이다.

현대글로비스의 위상도 덩달아 상승하고 있다. 현대글로비스의 올해 상반기 매출액은 14조7394억 원으로 전년 동기 대비 7.6% 증가했다. 같은 기간 영업이익은 1조408억 원으로 30.1% 급증, 당기순이익도 9000억원을 기록하며 46% 늘어났다.

이 중 수익 비중이 가장 큰 곳은 유통·트레이딩 부문이다. 특히 CKD(Complete Knock Down) 사업과 오토비즈(중고차 경매·수출), 철강·비철 원자재 트레이딩 등이 포함된 유통판매업은 2025년 상반기 매출이 7조2991억원에 달했다. 전체 매출의 약 48.5%에 해당하는 규모다. 같은 기간 영업이익은 2935억원으로 전년 대비 개선 흐름을 유지했다.

현대글로비스 관계자는 “예전엔 지역 매매단지 정도로 여겨졌지만 지금은 글로벌 물류·수출 네트워크와 연결된 허브 역할을 하고 있다”며 “국내 중고차 수요와 해외 수출이 동시에 커지고 있어 향후 경매장의 역할은 더 커질 것”이라고 전망했다.