방탄소년단X니키미나즈…세계적 콜라보 성사

[사진=AP연합뉴스]

[헤럴드경제=이슈섹션] 남성 그룹 방탄소년단과 세계적인 힙합가수 니키 미나즈(Nicki Minaj)와의 콜라보가 성사됐다.니키 미나즈는 24일 오후 6시 발매 예정인 방탄소년단의 리패키지 앨범 LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’의 마지막 트랙 ‘IDOL’에 피쳐링으로 참여한다. 이 곡은 앨범에는 수록되지 않은 디지털 스페셜 트랙이다. 니키 미나즈만의 아이코닉 랩 스타일이 돋보이는 곡으로 알려졌다.이들의 만남은 리패키지 앨범 작업을 마친 방탄소년단의 제안으로 시작됐고, 니키 미나즈가 제안을 흔쾌히 수락하면서 이뤄졌다.이로써 2년 반 동안 이어진 LOVE YOURSELF 시리즈의 대미를 장식할 리패키지 앨범 LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’는 공개를 앞두고 기대감이 점점 고조되는 모습이다. 앞서 멤버 RM은 이번 앨범에 대해 “팬 여러분들과 온전히 즐기고 싶은 마음으로 작업했다”며 “곧 축제가 시작된다. 다 같이 즐겨달라”고 밝힌 바 있다.한편 방탄소년단은 오는 25일과 26일 서울 잠실종합운동장 주경기장에서 열리는 ‘LOVE YOURSELF’ 서울 콘서트에서 신곡 무대를 최초 공개한다.