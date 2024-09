ZTE, 유엔 미래 서밋에서 지속가능한 디지털 미래 약속

- 서머 첸 ZTE 부사장, 유엔 본부의 "모두를 위한 디지털 미래" 행사에서 기조연설

- 글로벌 연결과 디지털 변혁, 그리고 유엔 지속가능발전목표를 향한 ZTE의 의지 표명

뉴욕 2024년 9월 26일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 통합 정보 및 통신 기술 솔루션을 제공하는 글로벌 선도 기업 ZTE Corporation(0763.HK / 000063.SZ)은 최근 서머 첸 부사장이 유엔 본부의 "모두를 위한 디지털 미래" 행사에 초청받아 기조 연설을 했다고 발표했다. 첸 부사장은 생물 다양성 보호를 위해 디지털 기술을 활용하려는 ZTE의 글로벌 프로젝트를 공유하고, 글로벌 연결과 디지털 혁신을 이루는 동시에 유엔의 지속가능한 개발 목표(SDG)에 부합하는 이니셔티브를 적극 추진하겠다는 의지를 표명했다.

ZTE Vice President Summer Chen delivered a keynote speech at SDG Digital "A Digital Future for All"

"모두를 위한 디지털 미래"는 미래 행동의 날 정상회의의 디지털 트랙 행사다. 기술특사실(OSET), 국제전기통신연합(ITU), 유엔개발계획(UNDP)이 주관하는 디지털 트랙은 혁신, 과학, 데이터를 포용적이고 안전하며 지속가능한 방식으로 활용하기 위한 모든 이해관계자의 약속을 이끌어 냈으며, 디지털 기술을 활용하여 지속가능하고 포용적이며 책임 있는 미래를 만들기 위한 공통의 비전을 발전시키고 있다.

서머 첸은 ZTE가 산장위안 국립공원, 차이나모바일 칭하이 지점, 차이나타워와 협력하여 극한의 환경과 기술적 난관을 극복하고 대용량 마이크로파 기술, 기지국, 장거리 커버리지를 갖춘 케커실리 자연보호구역에 종합 통신 솔루션을 제공했다고 강조했다. 이번 이니셔티브를 통해 주오나이 호수 보호구역에 최초의 5G 기지국을 성공적으로 구축하여 티베트 영양의 출산을 실시간으로 모니터링하고 열악한 환경에서 사육자들의 통신을 개선할 수 있게 되었다. 이러한 발전은 향후 환경 보호, 생태 모니터링, 과학 탐사, 보호 구역 관리의 새로운 가능성을 열어 주었다.



The 5G base station has opened new possibilities for biodiversity protection in Kekexili