모든 역경에 대한 결과: "교육은 기다릴 수 없다(Education Cannot Wait (ECW))" 기금이 위기에 처한 전 세계 1,100만 명의 어린이들에게 도달

새로 나온 ECW 실적 보고서는 위기 상황에 처한 어린이와 청소년들이 달성한 중요 학습 성과를 부각하며, 빠르게 증가하는 니즈를 충족하기 위해 추가적인 기부자 지원을 긴급하게 촉구한다.

뉴욕, 2024년 9월 19일 /PRNewswire/ -- 지구 공동체는 2030년까지 '모두를 위한 양질의 교육'을 보장하겠다는 자신의 약속을 지키지 못하고 있다. 무력 충돌, 강제 이주, 기후 변화, 기타 긴급 상황과 장기화된 위기로 인해 위기에 처한 어린이 2억 2,400만 명 이상이 교육 지원이 시급한 상황에 처해 있는데 이는 2016년 7,500만 명에서 급격히 증가한 수치이다.

Education Cannot Wait (ECW), the global fund for education in emergencies and protracted crises within the United Nations, and its strategic partners continue to defy the odds, delivering life-saving, life-sustaining and multi-year investments in education to the world’s most vulnerable children and adolescents. Since ECW became operational in 2017, its investments have reached 11 million children and adolescents, including 5.6 million girls and boys in 2023 alone.