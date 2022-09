[의료계동정] 서울성모 신경외과 신용삼 교수,국제학술대회 BNS 개최

가톨릭대학교 서울성모병원 신경외과 신용삼 교수(대한뇌혈관내치료의학회장)

[헤럴드경제=김태열 건강의학 선임기자] 가톨릭대학교 서울성모병원 신경외과 신용삼 교수가 학회장을 맡고, 대한뇌혈관내치료의학회가 후원하는, BNS (Bi-Neurovascular Symposium)의 제 6회 국제학술대회가 9월 23일~25일 부산 벡스코에서 3일간 개최 될 예정이다.

BNS는 빠르게 발전하고 있는 신경혈관 수술 및 중재 분야에서 첨단 의술을 소개하고, 기술적 진보를 목표로 2016년부터 개최되고 있다. 국내외 저명한 전문가들을 초대하여 강의 및 사례 발표 등을 통해 의견을 나누고, 신 의술을 교류하는 장으로서, 올 해 국제 학술대회로 공식 인증을 받아 국제적인 심포지엄으로 자리매김 하고 있다.

이번 학회는 ‘Review the Old and Learn the New’를 주제로, 한국, 일본, 미국, 독일, 싱가폴, 태국, 말레이시아, 베트남에서 초청된 60명의 연사들과 약 10개국에서 많은 참가자들이 이 주제에 대한 심도 있는 최신 지견을 나눌 예정이다.

학술대회를 주최한 신 교수는 “효과가 입증된 고유의 방식과 새로운 트렌드를 통합하며, 과거의 방식을 탐색하는 과정 속에서 신경혈관치료의 미래를 여는 시간이 되길 바란다.”라고 개최 의의를 밝혔다. 신용삼 교수는 서울성모병원 심뇌혈관병원 초대병원장, 대한신경외과학회 학술이사, 대한뇌혈관외과학회 운영위원, 대한뇌혈관내치료학회 총무이사 및 회장을 역임하는 등 국내외 광범위한 학회 활동을 하고 있다. 특히, 뇌동맥류 환자 치료 6000례를 달성한 뇌혈관 수술 및 중재 시술 분야의 세계적 권위자다.

kty@heraldcorp.com