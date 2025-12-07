‘연말정산+노후 대비’ 한번에 가능한 연금저축보험 연봉 5500만 이하 최대 16.5% 공제…‘13월 월급’ 12월 막차 타도 OK…추가납입 통해 600만 한도 꽉 펀드는 돈 마르지만, 보험은 평생…장수리스크 대비 급전 필요 시 해지 안해도 보험계약 대출 이용 가능

우리나라 국민 1인당 연간 보험료는 약 490만원(2022년·보험개발원). 매달 성실하게 내는 돈을 더 값지게 쓰기 위해.‘이’왕 낸 ‘보’험료를 ‘소’중한 우리 인생에.

# 직장인 이정혁(41) 씨는 최근 국세청 ‘연말정산 미리보기’를 켰다가 ‘멘붕’에 빠졌다. 예년엔 몇십만원이라도 돌려받았는데, 올해는 오히려 토해내야 할 판이었다. 엎친 데 덮친 격으로 점심시간에 정년을 앞둔 옆 팀 김 부장(58)이 “국민연금이랑 퇴직연금 합쳐봐야 월 150만원도 안 된다”며 푸념하자 남의 일처럼 느껴지지 않았다. 이제 막 40대에 접어든 정혁 씨는 세금도 줄이고, 은퇴 후 30년 설계 방법을 고민하던 중 ‘연금저축보험’을 추천받았다. 당장 이달에라도 가입해 추가 납입까지 활용하면 최대 99만원까지 돌려받을 수 있다는 말에 귀가 솔깃해졌다.

[헤럴드경제=박성준 기자] 찬바람과 함께 직장인들의 성적표 연말정산 시즌이 돌아왔다. ‘13월의 월급’을 기대했다가 세금 폭탄을 맞을까 전전긍긍하는 이들이 적지 않다. 특히 4050세대에는 당장의 절세와 먼 미래의 노후 준비가 모두 발등의 불이다.

은퇴 전문가들은 안정적인 노후 생활을 위해서는 노후소득 확보를 위한 개인연금보험의 중요성을 강조하며, 미리 준비하지 않을 시 다가올 노후의 빈곤이 현실이 될 수 있다고 경고한다.

12월이 지나기 전, 아직 늦지 않은 ‘연금저축보험 막차 탑승법’을 알기 위해 정혁 씨도 전문가에게 상담을 받기로 했다.

개인연금보험, 꼭 필요한가요? 국민연금과 퇴직연금만으론 부족한가요?

통계청 발표에 따르면 한국의 65세 고령 인구 비중은 올해 이미 전체 인구의 20% 이상을 차지하는 초고령사회로 진입했다고 합니다. 특히 평균수명 증가로 은퇴 후 생존 기간이 25~30년에 이르면서, 노후자금 준비는 선택이 아닌 생존을 위한 최소한의 조건이 되고 있습니다.

하지만 은퇴자들의 평균 국민연금 수령액은 월 70만원 수준에 불과합니다. 은퇴 후 2인 가구 월 최소 생활비가 240만원인 점을 고려하면 매달 170만원의 소득 공백이 생기는 셈이죠. 게다가 퇴직연금은 일시금 수령 비율이 87%에 달해 노후 안전망 기능이 부족한 상황입니다.

개인연금보험은 이런 공백을 메우는 ‘3층 연금’의 핵심으로, 세제 혜택과 안정성을 동시에 갖춘 노후 대비 수단으로 고려해 볼 수 있습니다. 그중에서도 세액공제 혜택이 있는 ‘연금저축보험’이 대표적이죠. 특히 생명보험사의 개인연금보험은 종신연금으로 전환해 평생 연금을 받을 수 있어, 오래 살수록 노후자금이 바닥날 수 있는 ‘장수 리스크’에도 대비할 수 있습니다.

노후 대비도 되고 세금도 아낄 수 있다니 솔깃한데요. 실제로 얼마나 돌려받을 수 있나요?

연금저축보험에 가입하면 연간 납입액 최대 600만원까지 세액공제 혜택을 받을 수 있습니다. 공제율은 소득 수준에 따라 다른데, 총급여 5500만원 이하는 16.5%, 초과 시 13.2%가 적용됩니다.

예를 들어 볼까요. 총급여 4000만원인 직장인이 연간 600만원을 내면 매년 99만원(600만원×16.5%)을 돌려받습니다. 10년이면 990만원, 20년이면 1980만원의 절세 효과를 누리는 셈이죠. 총급여 5000만원인 직장인도 마찬가지입니다. 5500만원을 넘지 않는다면 16.5%의 공제를 받을 수 있죠.

만약 총급여 7000만원인 직장인이라면 매년 약 79만원(600만원×13.2%)을 환급받아 20년간 약 1580만원을 아낄 수 있습니다.

저는 이제야 연금저축보험을 알게 됐는데, 벌써 12월이잖아요. 지금 가입해도 올해 세액공제 혜택을 받을 수 있나요?

가능합니다. ‘추가납입’ 제도를 활용하면 됩니다. 연금저축보험은 기본 보험료 외에 추가로 낼 수 있는 구조여서, 12월에 가입하더라도 연간 한도 600만원을 채울 수 있습니다.

예를 들어 총급여 5500만원 이하 직장인이 12월에 월 50만원짜리 연금저축보험에 가입하면서 550만원을 추가납입하면, 그해 납입액이 600만원이 되어 99만원을 돌려받을 수 있습니다. 이후에도 매월 50만원 납입을 유지하면 매년 99만원의 세액공제 혜택이 이어지죠.

실제로 이 씨와 비슷한 고민을 했던 30대 직장인 김정식(37) 씨 역시 매년 연말정산 때 환급은커녕 세금을 토해내기 일쑤였습니다. 13월의 월급을 받지 못해 불만이 많았고, 회사 선배의 조언을 받아 16.5%라는 높은 세액공제율이 적용되는 연금저축보험에 가입했습니다. 그는 가입과 동시에 추가납입까지 활용해 600만원을 채웠더니, 그해 99만원을 돌려받는 경험을 했습니다.

우리 집은 맞벌이인데요. 저랑 아내 중 누가 가입하는 게 더 유리할까요?

맞벌이 부부라면 세액공제율이 높은 쪽이 가입하는 게 유리합니다. 앞서 말씀드린 것처럼 총급여 5500만원을 기준으로 공제율이 16.5%와 13.2%로 나뉘기 때문이죠.

예를 들어 남편 연봉이 7000만원, 아내 연봉이 5000만원이라면 아내가 가입하는 게 유리합니다. 같은 600만원을 내도 남편은 79만원, 아내는 99만원을 돌려받으니 연간 20만원 차이가 나죠. 만약 부부 모두 총급여가 5500만원 이하라면 각자 600만원씩 내 198만원을 환급받는 방법도 있습니다. 단, 가구 전체 현금 흐름을 고려해 무리 없는 범위에서 설계하는 게 중요합니다.

사실 연금 준비는 50대에 해도 되지 않나 싶었는데, 일찍 시작하면 뭐가 다른가요?

차이가 큽니다. 개인연금보험은 일찍 시작할수록 월 납입액 부담은 줄고, 복리 효과로 최종 수령액은 많이 늘어납니다.

구체적으로 볼까요. 65세까지 3억원을 만든다고 가정하고 연 4% 수익률을 적용하면, 30세에 시작하면 월 납입액이 약 37만원입니다. 하지만 40세에 시작하면 약 65만원으로 1.7배 늘어나고, 50세에 시작하면 약 135만원으로 3.6배나 뛰어오릅니다. 10년 늦출 때마다 부담이 거의 2배씩 늘어나는 셈이죠.

게다가 젊을 때 가입하면 사망·장애 보장 등 부가 혜택도 유리한 조건으로 받을 수 있고, 세액공제 혜택도 더 오랜 기간 누릴 수 있습니다.

세액공제 말고 비과세 혜택도 있다고 들었는데, 어떻게 받을 수 있나요?

개인연금보험의 가장 큰 장점 중 하나가 바로 비과세 혜택입니다. 일정 조건을 충족하면 이자소득에 붙는 세금 15.4%를 한 푼도 내지 않을 수 있습니다.

대표적으로 세 가지 경우가 있습니다. 첫째, 만 55세 이후 종신형 연금(보증지급기간 기대여명 이하)으로 받는 경우입니다. 둘째, 5년 이상 내고 10년 이상 유지한 계약(월 보험료 150만원 이하)입니다. 셋째, 10년 이상 유지한 계약 중 총보험료 1억원 이하인 경우입니다.

예를 들어 30년간 매월 30만원씩 내 원금 1억800만원에 이자 5000만원(이자율 2.5% 기준)이 붙었다면, 일반 저축상품은 약 770만원의 세금을 내야 합니다. 하지만 개인연금보험은 비과세 조건을 충족하면 세금이 0원이죠. 여기에 금융소득종합과세와 건강보험료 부과 대상에서도 제외되는 효과까지 더해집니다.

지금 세금 혜택받는 건 좋은데, 나중에 연금 받을 때 세금을 내야 하는 거 아닌가요?

맞습니다. 연금 수령 시에는 연금소득세가 부과됩니다. 다만 세율이 낮고, 나이가 많을수록 더 줄어듭니다.

구체적으로 보면 연금저축보험을 통해 조건에 맞게 연금을 받는 정상 시나리오라면 만 55세 이상 70세 미만은 5.5%, 70~80세는 4.4%, 80세 이상은 3.3%가 적용됩니다. 낼 때 13.2~16.5%를 공제받고, 받을 때 3.3~5.5%만 내는 구조이니 결과적으로 이득인 셈이죠. 게다가 연금은 수십 년에 걸쳐 나눠 받기 때문에 한꺼번에 세금 부담이 생기지 않는다는 장점도 있습니다.

요즘 연금저축펀드도 많이 하던데, 연금저축보험이랑 뭐가 다른가요?

가장 큰 차이는 ‘평생 받을 수 있느냐’입니다. 연금저축펀드는 적립금이 소진되면 연금 지급이 중단됩니다. 수령 기간도 보통 최대 20년으로 제한되죠. 반면 생명보험사의 연금저축보험은 종신형으로 전환하면 평생 연금을 받을 수 있습니다. 오래 살수록 유리한 구조인 셈이죠.

안정성 측면에서도 차이가 있습니다. 연금저축펀드는 높은 수익을 기대할 수 있지만 운용 실적에 따라 원금 손실이 날 수도 있습니다. 연금저축보험은 최저보증 기능이 있어 투자 손실 위험이 상대적으로 낮고, 1인당 1억원까지 예금자보호법 적용을 받습니다. 무엇보다 지급여력(K-ICS·킥스) 비율 등 건전성 지표에 대해 금융당국에 의한 엄격한 감독을 받기 때문에 부실 위험으로부터 상대적으로 안전합니다.

중간에 급전이 필요하면 어떡하죠? 해지하면 손해가 클 것 같은데요.

해지하지 않고도 자금을 활용할 수 있습니다. 연금저축보험은 해약환급금의 50~95% 범위에서 ‘보험계약대출’을 받을 수 있거든요.

대출 이자율은 해당 월 공시이율에 가산금리 1.5%를 더한 수준입니다. 별도 심사 없이 즉시 지급되고, 중도상환 수수료도 없습니다. PC나 모바일로 간편하게 신청·상환할 수 있어 급할 때 유용하죠.

한 번 가입하고 나면 중도 인출이 까다로운 연금저축펀드나 개인형 퇴직연금(IRP)과 비교하면, 연금보험은 세액공제 한도를 초과해 저축하려는 직장인, 자영업자, 주부 등 비과세 수요층에 강력한 재테크 수단으로 활용할 수 있습니다.

솔직히 요즘 주식 수익률이 높던데, 장기간 보험료 내는 것보다 투자가 낫지 않을까요?

단기 수익률만 보면 그렇게 느낄 수 있습니다. 하지만 여러 전문가는 “노후 자금은 단기 수익률 게임이 아니라, 인생의 마지막 30년을 지탱할 최소한의 기반”이라고 강조합니다.

투자는 변동성이 크다는 점을 간과해선 안 됩니다. 과거 1997년 국제통화기금(IMF) 외환위기, 2008년 금융위기, 2020년 코로나19 팬데믹 등 급격한 시장 폭락 직전에도 주식시장은 대부분 높은 성장세를 보였습니다. 당시 어떤 전문가도 1~2년 후 급락을 예견하지 못했죠. 아무리 높은 이익을 거뒀어도 은퇴 직후 시장이 폭락하면 평생 모은 자산이 한순간에 줄어들 수 있습니다.

노후 준비의 핵심은 ‘지속 가능한 안정적 현금 흐름’입니다. 개인연금보험은 리스크를 최소화하면서 매달 생활비를 안정적으로 받을 수 있는 구조를 만들어준다는 점에서 의미가 있습니다.