시노펙, 친환경 전환 촉진하는 저탄소 로드맵 마련

-- 혁신과 산업 및 교육 협력 통한 친환경 전환 모색 목표

베이징 2024년 9월 26일 /PRNewswire/ -- 중국 최대 에너지 국유기업인 중국석유화학[http://www.sinopec.com/listco/en/ ] (HKG: 0386, 이하 시노펙[https://en.prnasia.com/mediaroom/12816-0.shtml ]) 이 중국 베이징에서 칭화 대학교와 '2024 칭화 대학교 탄소 중립 경제 포럼(Tsinghua University Forum on Carbon Neutral Economy)'을 공동 주최했다. 저명한 전문가와 학자들이 포럼에 참석해 친환경 에너지, 기술 혁신, 상생 협력을 중심으로 저탄소 전환 경로를 모색하고 친환경 발전의 전망을 살펴보는 시간을 가졌다.



Sinopec Maps A Low-Carbon Roadmap to Promote Green Transformation through Innovation and Industry-Education Cooperation.