아랍에미리트, 유엔 총회 기간 중 클린턴 글로벌 이니셔티브(CGI) 2024연례 회의에서 2백만 달러 상금의 확대된 전 세계 푸드테크 챌린지 대회를 시작

뉴욕, 2024년 9월 25일 /PRNewswire/ -- 아랍에미리트는 유엔 총회(UNGA) 기간 중 뉴욕에서 열린 클린턴 글로벌 이니셔티브(Clinton Global Initiative, CGI) 2024 연례 회의에서 푸드테크 챌린지(FoodTech Challenge) 대회의 최신 행사를 시작했다.

UAE launches expanded USD2M Global FoodTech Challenge at Clinton Global Initiative 2024 Annual Meeting during UN General Assembly: Her Excellency Mariam Almheiri, Head of the International Affairs Office at the Presidential Court and Co-Chair of the FoodTech Challenge & Rima Al Mokarrab, Chair of Tamkeen and Co-Chair of the FoodTech Challenge