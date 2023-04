Sai Life Sciences, Schrodinger의 전용 연구 시설 SSRL 개설

-- 하이데라바드 연구개발 캠퍼스에 75명으로 구성된 팀과 100일 이내에 운영 가능한 완벽한 장비를 갖춘 실험실 설립

하이데라바드, 인도, 2023년 4월 21일 /PRNewswire/ -- 인도에서 가장 빠르게 성장하는 글로벌 의약품 위탁연구 및 위탁개발생산 기업(CRO-CDMO [https://www.sailife.com/?utm_source=pr&utm_medium=web&utm_campaign=ssrl-inauguration]인 Sai Life Sciences가 인도 하이데라바드의 연구개발 캠퍼스에 Sai Schrodinger Research Laboratories(SSRL)을 설립한다고 발표했다. Schrodinger와 Sai Life Sciences의 리더십 구성원들이 참석한 가운데, Schrodinger Inc.의 치료학(Therapeutics) 부문 연구개발 사장 Karen Akinsanya 박사가 개소식을 맡았다.

Sai Life Sciences opens SSRL, a dedicated research facility for Schrödinger, at its Hyderabad R&D Campus