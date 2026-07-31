Director-level appointments:
▷ Review and Coordination Division director: Han Chan-gyu
▷ Wolsong continued-operation regulatory project manager: Kwon Young-eui
▷ Human Resources and Labor Division director: Lee Seong-hun
nbgkoo@heraldcorp.com
by Koo Bon-hyuk
Published : July 31, 2026 - 09:49:02
Director-level appointments:
▷ Review and Coordination Division director: Han Chan-gyu
▷ Wolsong continued-operation regulatory project manager: Kwon Young-eui
▷ Human Resources and Labor Division director: Lee Seong-hun
This content was produced with the assistance of AI translation services.
Typhoon Dolphin strengthens toward 'super typhoon' status; Korean Peninsula impact unclear
July 28, 2026
Taiwan's share of Korea's chip exports doubles as Nvidia-TSMC-Samsung supply chain solidifies
July 27, 2026
'We'll set our own standards': BTS Grammy boycott sparks global solidarity movement
July 30, 2026
'Choi Su-jong's Travel Sadam' to premiere Saturday on KBS2
July 29, 2026
'Agent Kim Reactivated' wraps up as year's biggest hit, drawing over 25 million viewers
July 27, 2026