Democratic Party of Korea leadership candidate Kim Min-seok (far left) attended a party forum on youth labor issues at the National Assembly Members' Office Building in Yeouido, Seoul, on Wednesday morning.
jun@heraldcorp.com
by Im Se-jun
Published : July 22, 2026 - 12:37:36
Democratic Party of Korea leadership candidate Kim Min-seok (far left) attended a party forum on youth labor issues at the National Assembly Members' Office Building in Yeouido, Seoul, on Wednesday morning.
This content was produced with the assistance of AI translation services.
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