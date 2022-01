ELEVATE SYDNEY, 2022년을 새로운 정점으로 끌어올려

(시드니 2022년 1월 11일 PRNewswire=연합뉴스) 시드니의 Cahill Expressway가 5일간의 무료 야외 엔터테인먼트 및 문화 행사인 'ELEVATE Sydney'를 위한 세계적인 무대로 탈바꿈했다. ELEVATE Sydney는 이달 1~5일에 진행됐으며, 오전 8시부터 밤 10시까지 180명 이상의 호평받는 호주 아티스트들이 참가했다.

ELEVATE Sydney는 호주 아티스트들과 다양한 장르가 어우러져 모두를 위한 행사를 제공했다. 야외 행사는 어린이 엔터테인먼트, 스포츠 테마 버라이어티 쇼, 디스코, 젊은이, 원주민(First Nations), 팝 등 풍성한 프로그램으로 구성됐다.

또한, 이번 행사에서는 남반구 최대 규모의 드론 쇼도 선보였다.

ELEVATE Sydney의 하이라이트는 다음과 같다.

- 호주 최초의 ELEVATE SkyShow는 Sydney Cove를 천연 원형경기장으로 삼고, Sydney Cove 상공에서 500대의 드론을 활용해 독창적인 사운드스케이프에 맞춘 정교한 패턴을 형성하면서 매혹적인 라이트 쇼를 연출했다. 이 라이트 쇼는 부메랑, 와라타(waratah) 및 일련의 애니메이션을 통해 시드니의 과거와 현재, 그리고 2022년의 희망에 대한 강력한 이야기를 전달했다.

- Tones And I와 Tim Minchin이 출연하는 Final Night 공연

- ARIA 상을 받은 호주 아티스트 Peking Duk과 Lime Cordiale과 함께하는 ELEVATE Encore

- Rhoda Roberts AO가 디자인한 컨템포러리 Call to Country와 원주민 아티스트인 Electric Fields와 Troy Cassar-Daley의 공연

- Wiggles, Bluey 및 Junkyard Beats를 포함한 어린이 엔터테인먼트

- Marcia Hines, Leo Sayer 및 Courtney Act와 함께하는 디스코 나이트

- BVT, CXLOE, Hauskey, L-FRESH the LION 및 Ngaiire가 출연한 ELEVATE Music

- 호주에서 가장 성공한 올림픽 선수인 엠마 매키언(Emma McKeon)을 비롯한 전설적인 스포츠 선수 및 운동선수와의 생생한 대화가 이뤄지는 호주 최고의 스포츠 문화 행사

편집자 주

ELEVATE Sydney 소개

ELEVATE Sydney는 라이브 뮤직과 공연자들의 쟁쟁한 라인업과 함께 뉴사우스웨일스(NSW) 시드니 Cahill Expressway에서 선보이는 6일간의 엔터테인먼트 및 문화 행사다. 이달 1~6일에 처음으로 열린 ELEVATE Sydney는 뉴사우스웨일스 방문자 경제 회복을 촉진하는 한편, 세계적인 행사 개최지이자 호주의 라이브 뮤직 및 엔터테인먼트 수도로서 시드니의 입지를 재확인하기 위한 뉴사우스웨일스 정부 이니셔티브의 일환으로 개최됐다. ELEVATE Sydney는 뉴사우스웨일스 정부의 관광 및 주요 행사 기관인 뉴사우스웨일스 관광청(Destination NSW)이 소유 및 관리한다.

뉴사우스웨일스 관광청 소개

뉴사우스웨일스 관광청은 주 정부 관광 및 주요 행사 산업을 위한 주요 뉴사우스웨일스 정부 기관이며, 주 정부 방문객 경제를 성장시키기 위한 전략 구상 및 시행을 담당한다. 관광을 촉진하고, 시드니 및 뉴사우스웨일스 지역을 위한 주요 스포츠 및 문화 행사를 기획하고 개발하는 것에 특히 중점을 두고 있다. 또한, 뉴사우스웨일스 관광청은 Business Events Sydney(BESydney)의 주요 투자자이며, 더 많은 국제 컨벤션, 인센티브 여행 리워드 프로그램, 기업 행사 및 전시회 확보를 목표로 하고 있다.