윤종규 KB 회장 “No.1 금융플랫폼으로 원스톱 서비스”

‘차별화된 금융플랫폼’, ‘기업금융·투자역량’

‘글로벌 사업’ 등 3가지 아젠다 제시

[사진=윤종규 KB금융그룹 회장이 '2022년 상반기 그룹 경영전략회의'에서 경영진 대상으로 특강을 하고 있다.]

[헤럴드경제=김성훈 기자] KB금융그룹이 ‘넘버원(No.1) 금융플랫폼’을 만들자는 의지를 새로 다졌다.

KB금융그룹은 7일 윤종규 회장 등 260여 경영진이 참석한 가운데 ‘2022년 상반기 그룹 경영전략회의’를 화상회의 방식으로 개최했다고 10일 밝혔다.

윤 회장은 오전 세션 최고경영자(CEO) 특강에서 “No.1 금융플랫폼의 궁극적인 지향점은 3S(단순·Simple, 속도·Speedy, 보안·Secure) 기반의 고객중심 디지털 플랫폼 제공을 통해 3600만 고객들이 KB금융그룹 내에서 편리하게 원스톱(one-stop) 서비스를 이용할 수 있게 하는 것이다”라고 말했다.

그는 연초 신년사에서도 “No.1 금융플랫폼 기업이 되어야 한다”라며 올해 경영전략으로 ‘R.E.N.E.W. 2022’를 제시한 바 있다. ‘R.E.N.E.W’는 핵심경쟁력 강화(Reinforce the Core), 글로벌&비금융사업 영역 확장(Expansion of Global & New Biz), KB스타뱅킹의 역할 확대(No.1 Platform), 차별화된 ESG 리더십 확보(ESG Leadership), 최고의 인재양성 및 개방적·창의적 조직 구현(World class Talents & Culture)의 5가지 경영전략이다.

윤 회장은 또 “ESG(환경, 사회, 지배구조 등 경영 원칙)는 거스를 수 없는 대세이며 시대적 흐름이다”라며 “ESG 투·융자를 통해 금융회사 본연의 역할을 속도감 있게 실천해 나가고, 특히 상대적으로 ESG에 취약한 중소기업에 대해서는 상생 정책을 통해 더 많은 지원이 이루어 질 수 있도록 해야한다”고 강조했다.

오후에는 허인·이동철·양종희 부회장 및 박정림 총괄부문장이 담당하는 4개의 비즈 그룹별 세션이 있었다. 비즈 그룹은 부문간 연계·협업·강화를 위해 기존 사업부문을 확대 재편한 것으로, 비즈 그룹별 올해 중점 추진계획 발표를 통해 부문간 시너지 확대와 실행 방안 마련을 위한 토의가 진행됐다.

마지막 세션에서는 ‘차별화된 금융플랫폼’, ‘기업금융 및 투자 역량 강화’, ‘글로벌 사업 내실 강화’와 관련된 주제에 대해 실행 가능한 아이디어를 발표하고 토의하는 시간을 가졌다.

이날 경영진들이 제안한 아이디어는 계열사 담당부서의 검토를 통해 구체화하여 신속하게 실행될 예정이다.

윤 회장은 회의를 마치며 “전 임직원이 원 팀(one team), 원 KB(one KB)가 되어 끈끈한 팀워크를 만들어 나가자”며 “고객, 사회 등 KB의 모든 이해 관계자와 상생하고 협업하여 지속 가능한 성장이 이뤄지도록 끈덕지게 노력하자”고 강조했다.

