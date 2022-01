안철수 지지율 15% 넘었다…이재명 37.6% vs 윤석열 35.2%

이재명-윤석열 동반 하락…안철수 상승세 뚜렷

野 단일화…안철수 37.3% vs 윤석열 35.5%

정권 교체해야 50.8% vs 정권 재창출 36.2%

탈모 건보 적용…찬성 43.1% vs 반대 43.8%

안철수 국민의당 대선후보가 9일 청주시 성안길에서 열린 '국민 곁으로 안철수의 talk박스 - 청주 성안길편'에서 시민들과 이야기를 나누고 있다. [연합]

[헤럴드경제=정윤희 기자]안철수 국민의당 후보의 지지율이 15%가 넘었다는 여론조사 결과가 9일 나왔다. 이재명 더불어민주당 대선후보와 윤석열 국민의힘 대선후보는 동반 하락한 가운데 안 후보의 지지율 상승폭이 이 후보와 윤 후보의 하락폭 합을 웃돈 것으로 나타났다.

한국사회여론연구소(KSOI)가 지난 7~8일 전국 만 18세 이상 1001명을 대상으로 실시한 정기 주례조사에서 ‘차기 대선후보 지지’를 물은 결과, 이재명 후보 37.6%, 윤석열 후보 35.2%, 안철수 후보 15.1%로 집계됐다.

이어 심상정 정의당 대선후보 2.3%, 김동연 새로운물결 대선후보 0.4% 순이었다. ‘기타 다른 후보’는 2.6%, 부동층은 6.8%(지지후보 없음 5.8%+잘 모름 1.0%)였다.

이 후보는 지난주보다 3.4%포인트, 윤 후보는 1.9%포인트 하락했다. 이 후보와 윤 후보의 지지율 격차는 오차범위 내(표본오차 95% 신뢰수준 ±3.1%포인트)인 2.5%포인트로 지난주보다 1.5%포인트 줄어들었다. 반면, 안 후보는 5.9%포인트 상승했다.

야권 후보 단일화를 진행할 경우 ‘누구로 단일화하는 것이 더 적합한지’ 물은 결과, 안 후보 37.3%, 윤 후보 35.5%로 조사됐다.

차기 대선의 성격에 대해서는 ‘정권교체’를 택한 응답자가 50.8%, ‘정권 재창출’을 택한 응답자가 36.2%로 나타났다. 현재 지지하고 있는 후보를 계속 지지할 것인지에 대한 물음에는 73.2%가 ‘계속 지지하겠다’고 답했다. 22.4%는 ‘바꿀 수도 있다’고 했다.

이 후보가 내건 ‘탈모치료를 건강보험에 확대 적용하는 공약’에 대해서는 찬성 응답이 43.1%, 반대가 43.8%로 팽팽하게 맞섰다.

정당 지지도는 국민의힘 33.1%, 민주당 30.7%, 국민의당 7.9%, 열린민주당 5.9%, 정의당 3.9% 순이었다. 문재인 대통령의 국정수행 평가는 ‘긍정’이 41.7%, ‘부정’이 54.1%였다.

자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회를 참조하면 된다.

