Xinhua Silk Road - TingHua 백주, 설문조사 결과 공개

-- TingHua 백주의 침 분비 효과 부각

(베이징 2021년 12월 29일 PRNewswire=연합뉴스) 중국 주류 브랜드 TingHua 백주의 맛에 관한 최근 설문조사 결과, 참가자 중 평균 93.95%가 TingHua 백주를 마시는 순간 침이 더 분비되는 확실한 느낌이 든다고 답했다.



Photo shows a person going through the five-step tasting experience of TingHua baijiu.