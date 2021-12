(상하이 2021년 12월 29일 PRNewswire=연합뉴스) Shanghai Electric("Shanghai Electric" 또는 "회사")(601727.SS 및 02727. HK)이 지역 생태계를 보호하고 동물 서식지에 미치는 영향을 최소화하기 위한 노력의 일환으로 녹색 건설 관행을 시행하고 있다. 또한, 회사는 일대일로(BRI) 주변국이 저탄소 청정에너지 기반시설을 건설하도록 지원하는 데 핵심적인 역할도 수행하고 있다. Shanghai Electric이 환경 보호를 위한 헌신적인 노력을 이어가는 가운데, Shanghai Electric 엔지니어팀은 생태학자들과 함께 지역 야생동물을 보호하는 데 나섰다. Shanghai Electric은 아랍에미리트 주민을 위한 세계 최대 태양열 발전소 프로젝트를 건설함으로써, 아랍에미리트가 넷제로 탄소 목표를 달성하는 속도를 높일 수 있도록 지원하고 있다.



Shanghai Electric, 두바이 자연환경 보호 위해 녹색 건설 관행 시행

2020 두바이엑스포(Dubai World Expo) 중국관의 공식 파트너인 Shanghai Electric은 Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park의 950MW 4단계 건설에 참여했다. 700MW 집중식 태양열 발전(Concentrated Solar Power, CSP) 시설과 250MW 광발전(PV) 시설을 포함하는 이 프로젝트의 면적은 44㎢에 달한다. 이는 축구장 6,162개에 상당하는 규모다. CSP 발전소 중앙에는 100MW 태양열 발전 타워가 서 있다. 262m의 높이를 자랑하는 이 타워는 세계에서 동종 최고층 타워다. 완공 시, 두바이에서 320,000세대 이상에 청정에너지를 공급하고, 160만 톤에 달하는 CO2 배출량을 감축할 전망이다.



Shanghai Electric이 건설 작업을 계획 및 시행할 때 중점을 두는 네 가지 핵심 요소 중 하나는 '기존 생물다양성 보존'이다. Shanghai Electric은 환경 관리를 강화하고, 식물군과 동물군 생태계의 안전을 보장하고자 보존 전문가와 생태 전문가의 도움을 받아 일련의 조처를 했다. Shanghai Electric은 계획 단계에서 지역의 동물 서식지와 식물에 대한 광범위한 조사와 연구를 진행했고, 이는 야생동물 재배치 프로젝트를 위한 길을 열었다.



Shanghai Electric은 지역 동물보호기구와 손을 잡고 동물 행동을 연구하는 한편, 건설 현장에서 야생동물을 다른 곳으로 안내할 효과적인 해결책을 찾는 임무를 맡은 전문가팀을 구성했다. 이 전문가팀은 동물을 다른 곳으로 안전하게 재배치하기 위해 건설 현장에 울타리를 세우고, 200m 간격마다 구멍을 뚫고 먹이와 물을 놓아 유인했다. Shanghai Electric은 이러한 방식으로 도마뱀, 낙타, 영양 및 여우 같은 두바이 토착 동물종을 다수 보호했다.

아랍에미리트 최대의 환경 보존 NGO인 Emirates Environmental Group은 두바이 CSP 프로젝트 건설 과정에서 Shanghai Electric이 보여준 환경 보호 노력을 인정하며, 2020년과 2021년에 'For Our Emirates We Plant' 행사에 Shanghai Electric을 초청했다. 또한, Emirates Environmental Group은 Shanghai Electric의 이름으로 Emirate of Ras Al Khaimah에 여덟 그루의 시드라 나무를 심었다.

두바이 프로젝트 책임자 Zhao Hui는 "두바이 프로젝트는 면적이 매우 넓으며, 이곳에는 수많은 야생 식물과 동물이 서식하고 있다"며 "그런 만큼, 이 지역의 생물다양성을 고스란히 유지하기 위해서 취해야 할 환경 관리 조치가 복잡하다"고 말했다. 이어 그는 "자사는 두바이 정부가 2050년까지 탄소중립을 실현할 수 있도록 지원하는 한편, 야생동물에 위협이 될 만한 모든 요소를 고려하고, 지역 생태계를 보호할 것"이라고 설명했다.

또한, Shanghai Electric은 환경에 대한 자사의 책임을 다하고자 자원을 보존하고, 건설 과정에서 발생하는 폐기물로 인한 환경 오염을 줄이기 위한 조치를 모색했다. Shanghai Electric 팀은 건설을 시작한 이후 중앙식 재활용을 위해 플라스틱병, 유리병, 깡통 및 인쇄 카트리지를 수거했다. 그 결과, 2021년에는 재활용 품목 수가 전년보다 세 배 증가했다.

세계적인 재생에너지 선두주자인 Shanghai Electric은 녹색 개발을 도모함으로써 세계 에너지 믹스를 바꾸고 있으며, 세계적인 기후 문제를 해결하기 위한 풍력과 광발전 진화를 전개하고 있다. 앞으로도 Shanghai Electric은 녹색 기술 혁신을 도모하고, 더욱 지속가능한 경제를 향한 세계적 전환을 촉진하기 위해 고품질 청정 제품을 계속 활용할 계획이다.