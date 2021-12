Vinamilk, 지속가능성과 지역사회 향한 헌신 인정받아 국제상 수상

-- Vinamilk, 지역사회 향한 노력, 제품 우수성 및 모범적인 거버넌스 기준으로 아시아 및 글로벌 순위에서 1위에 올라

(호찌민시, 베트남 2021년 12월 29일 PRNewswire=연합뉴스) Vietnam Dairy Products Joint Stock Company[https://www.vinamilk.com.vn/en/ ](Vinamilk)가 Global CSR Summit and Awards 2021과 Asian Corporate Excellence and Sustainability Awards 2021(ACES Awards)에서 인정을 받으면서, 건강한 베트남을 향한 회사의 헌신을 입증했다.

ACES Awards를 주최하는 MORS Group CEO Shanggari Balakrishnan은 "Vinamilk는 작년 격변의 해를 겪었지만, 지역사회 주민의 삶을 개선하고자 하는 헌신을 단념하지 않았다"라며, "굴지의 유제품 기업인 Vinamilk는 단순한 도덕적 의무에서가 아니라, 건강한 사업 결정의 일환으로 지역사회에 대한 집중을 강화하며, 이를 통해 영감의 등불 역할을 한다"고 말했다.



Vinamilk가 지속가능성과 지역사회 향한 헌신으로 국제적으로 인정받았다.

더 강한 베트남을 위한 아동 성장 도모

회사의 Stand Tall Milk Fund와 Vinamilk School Milk 프로그램은 14년 이상에 걸쳐 약 400만 명에 달하는 학령기 학생에게 우유를 제공했고, 이를 통해 장기적인 신체 및 지능 개발을 위한 더 나은 기회를 부여했다. 팬데믹이 시작된 이후, Vinamilk는 베트남의 코로나19 대응 노력에 함께하면서, 총 100억 VND(약 미화 430만 달러)를 기부했다. Vinamilk의 기부금 중 대부분은 아동 지원 프로젝트에 사용됐다.



수백만 명의 베트남 학생으로부터 사랑받는 Vinamilk School Milk 제품의 우수성이 부각됐다.

Vinamilk는 Global CSR Awards 2021에서 세 개의 주요 시상 부문을 휩쓸었고, 가장 순위가 높은 플래티넘 상을 받았다. 그중 두 개의 상은 Best Community Programme과 Product Excellence 부문에서 수상한 것이다. Vinamilk는 지역사회 개발 프로젝트에서 거둔 우수한 성과를 인정받아 이와 같은 상을 받았다. 한편 Vinamilk는 지역사회, 특히 아동을 위한 부가가치 창출을 목표로 연구개발(R&D)도 주도하고 있다.

Vinamilk는 지역사회 부문에서 최고의 성적을 거둔 한편, 지속가능한 미래를 향한 기업 거버넌스를 위한 견고한 토대의 중요성을 강조하는 The Best Governed and Transparent Company Award도 받았다.

Vinamilk, 2021 Asian Corporate Excellence and Sustainability Awards (ACES Awards)에서 대상



Vinamilk가 Asia's Most Community Centric Company of the Year로 인정받았다.

또한, Vinamilk는 ACES Awards 2021에서 Asia's Most Community Centric Company of the Year로 인정받았다. 이 상은 Vinamilk가 채택한 지속가능한 개발 전략의 가치를 증명하며, 사회적 자원에서 시너지 효과를 내는 한편, 미래 세대에 구체적인 영향을 미치는데 일조한다.

ACES Awards 심사위원장 Dr. Jayanthi Desan은 "Vinamilk는 '더욱 깊은 유대, 윤리적 행동 및 진정한 진실성'이라는 요즘 소비자가 찾는 것을 정확하게 제공한다"고 설명했다.

올해 설립 45주년을 맞은 Vinamilk는 지역사회에 이로운 영양 제품을 개발하고, 장기적인 지속가능성 측면에서 긍정적인 차이를 만드는 가치를 계속 이어가고 있다.

매년 수여되는 Global CSR Summit and Awards 2021[https://globalcsr.pinnaclegroup.global/2021/ ]와 Asian Corporate Excellence and Sustainability Awards 2021[https://www.acesawards.com/ ]은 지역과 국제 기업 사이에서 인기가 많은 국제상이다. 이 두 상은 실적, 리더십 및 투명성 측면에서 가장 높은 기준을 적용하며, 민간과 공공 기업의 사업 관행을 인정하고 지지한다.

Vinamilk 소개

1976년에 설립된 Vinamilk는 베트남 굴지의 영양 기업으로서, 최근 Plimsoll의 2021 탑 60 국제 유제품 생산업체 순위에서 매출 기준 36위를 차지했다. Vinamilk는 베트남과 해외에서 16개의 공장과 13개의 농장을 운영하고 있다. 2021년에는 ASEAN 기업으로는 유일하게 '세계에서 가장 가치 있는 10대 유제품 브랜드' 중 하나로 선정됐고, 최고의 잠재력을 가진 '탑 3 유제품 브랜드' 순위에 들었다. 2021년 Brand Finance 보고서에 따르면, Vinamilk의 브랜드 가치는 미화 24억 달러에 달한다고 한다.