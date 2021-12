튜링, 시리즈D 투자를 통해 유니콘 기업으로 등극해 1억 4천만 달러 이상 유치

지능형 인재 클라우드 기업 튜링의 기업 평가 가치 10억 달러 상회

캘리포니아주, 팔로알토, 2021년 12월 21일 /PRNewswire/ -- 전 세계 지능형 인재 클라우드 분야의 선도 기업인 튜링(Turing)은 오늘 자사의 기업가치가 약 11억 달러에 달하는 것으로 평가받아 8천 7백만 달러의 자금 유치에 성공하여 자사가 유니콘 지위를 획득하였다고 발표했다. 이번 시리즈D 자금은 웨스트브릿지 캐피털(WestBridge Capital)의 주도로 이루어졌으며, 새로운 투자자인 스텝스톤 그룹(StepStone Group)과 함께 파운데이션 캐피털(Foundation Capital)이 이에 참여하였다.

SaaS와 IT 서비스 분야에 심층적인 전문 지식을 보유하고 있는 70억 달러 규모의 웨스트브릿지 캐피털은 코그니전트 테크놀로지 솔루션(Cognizant Technology Solutions) 및 글로벌 로직(Global Logic)과 같은 글로벌 IT 서비스 기업에 투자했다. 40억 달러를 관리하고 있는 파운데이션 캐피털은 넷플릭스, 우버, 솔라나(Solana) 등의 기업에 투자했다. 220억 달러 규모의 후기 단계 성장 주식형 펀드를 가진 스텝스톤 그룹은 워크라이즈(WorkRise, 이전 릭업(RigUp)) 및 트러스티드 헬스(Trusted Health)와 같은 선도적인 인재 클라우드에 투자했다.

이번 라운드의 다른 투자자들로는 AltaIR 캐피털(AltaIR Capital), 인디드(Indeed)의 계열사 HR 테크 인베스트먼트(HR Tech Investments LLC), 브레인스톰 벤처스(Brainstorm Ventures), 프론티어 벤처스(Frontier Ventures), 모던 벤처 파트너스(Modern Venture Partners) 및 플러그 앤 플레이 스케일 펀드(Plug and Play Scale Fund) 등이 있다. 이번 유니콘 라운드릍 통해 튜링의 총자본은 1억 4천만 달러 이상으로 증가했다. 이번 라운드는 완전히 초과 구독되었다. 튜링은 그 이후 가치평가 상한선을 40억 달러로 설정하여 'SAFE' 투자를 개설했는데, 이 역시 초과 구독된 상태이다.

튜링은 2020년 12월 시리즈B 펀딩을 유치한 후 지난 12개월 동안 개발자 풀을 9배 이상 성장시켜 존슨앤존슨(Johnson & Johnson), 코인베이스(Coinbase), 리비안(Rivian), 델(Dell), 디즈니(Disney), 플럼(Plume) 및 빌리지MD(VillageMD)와 같은 중요한 고객을 추가 확보했다. 튜링은 140개국에서 온 100만 명 이상의 개발자들과 함께 기하급수적으로 성장하여 더 인포메이션(The Information)의 2021년 가장 유망한 스타트업 리스트 50개의 B2B 분야에서 가장 경쟁력 있는 기업으로 선정되었다.

튜링의 창립자이자 CEO인 조나단 싯다르트(Jonathan Siddharth)는 "우리의 미션은 전 세계에서 개발되지 않은 인간의 잠재력을 발휘하는 것입니다."라고 말했다. 이어 "우리는 현재 원격을 우선으로 하고 있는 환경에서 살고 있으며 모든 기업은 글로벌 엔지니어링 인재를 영입하기 위해 경쟁하고 있습니다. 미래는 원격으로 분산된 글로벌 팀에 있습니다."라고 덧붙였다.

그 이유는 명확하다. 기업들은 지구상 모든 엔지니어들에게 접근할 수 있고 아직 발굴되지 않은 수십만 명의 우수한 실리콘 밸리 개발자들을 활용할 수 있다. 이러한 튜링의 영감은 기업가인 조나단 싯다르트와 비제이 크리슈난(Vijay Krishnan)에게 반복적으로 영향을 미쳐, 원격 우선 환경으로 구축하여 2017년 성공적으로 인수한 첫 스타트업인 로버(Rover)를 확장할 수 있었다.

웨스트브릿지 캐피털의 매니징 디렉터인 수미르 차다(Sumir Chadha)는 "튜링의 성장은 그야말로 놀라웠습니다."라고 전했다. 이어 "지난 20년 동안 우리는 전 세계 해외 개발 분야의 대규모 기업이 설립되는 것을 목격하고 이에 투자해 왔습니다. 튜링은 머신 러닝과 자동화를 핵심으로 하는 이러한 기업들의 새로운 시대를 개척하고 있습니다."라고 덧붙였다.

하지만 원격은 쉽지 않다. 레거시 솔루션은 원격을 우선으로 하는 환경에 적합하지 않다. 전통적인 채용 과정은 수개월이 걸리며 인재 채용을 위해 엔지니어링 리더가 사용하는 시간은 최대 40%에 달하기도 한다. 흔히 사용하는 방식은 IT 서비스 기업, 채용 대행 업체 또는 채용 시장을 활용하는 것인데, 이런 경우 엔지니어에 대한 전문적인 검증도 없이 지역 내 인재 풀에 의존하여 인력을 수동으로 소싱하게 된다. 이러한 방식으로는 채용하는 데 오랜 시간이 걸리고 기업은 최고의 인재를 유치할 수 없다.

튜링의 지능형 인재 클라우드는 지구상 인재에 도달할 수 있는 능력과 AI를 결합하여 월별로 청구되는 이상적인 엔지니어를 제공하여 수조 달러 규모의 기술 인재 문제를 해결한다. 튜링의 소프트웨어는 지구상에 있는 인재를 발굴하고 AI를 통해 매칭을 최적화하며 복잡한 규정 준수 및 온보딩 문제를 추상화하고 관리자와 개발자가 간편하게 협업할 수 있도록 지원한다.

고객의 엔지니어링 팀이 인터뷰를 할 필요가 없기 때문에 고용인 한 명당 엔지니어링 인터뷰 시간이 50시간 이상 줄어들어 97%의 매칭 성공률을 보였다. 실제로, 튜링은 Amazon AWS에서 서버를 만드는 것처럼 쉽게 클라우드에서 엔지니어링 드림 팀을 구성하는 데 도움이 된다.

스텝스톤 그룹의 파트너인 존 아비레트(John Avirett)는 "전 세계 개발자들에게 환상적인 기회를 제공한다는 튜링의 야심찬 비전은 영감을 줍니다."라고 전했다. 이어 "지능형 인재 클라우드는 접근을 민주화하고 단순히 계약을 하는 것을 넘어 지속적으로 교류할 수 있는 탁월한 방법입니다. 이를 사용하는 개인과 기업을 위해 경력을 장기적으로 계획할 수 있는 프로세스를 만들고 있습니다."라고 덧붙였다.

현재 튜링은 15가지 다양한 업무 유형과 100가지 이상의 다양한 기술을 지원하고 있다. 첨단 발굴 엔진은 모든 개발자에게 심도 깊고 역동적인 프로파일을 제공한다. 딥 매칭 인텔리전스는 모든 직무에 적합한 최고의 엔지니어를 찾아내고 그 이유를 알려준다. 매칭 이후 튜링은 원격 개발을 쉽고 규정에 부합하며 안전하게 만든다. 원격을 우선으로 하는 기업은 글로벌 HR, 급여 지불, 개발자 지원 및 각 고객의 보안 프로토콜 시행을 담당한다.

2020년 튜링의 시드 라운드를 주도하고 그 이후 모든 라운드에 참여한 파운데이션 캐피털의 창립자인 애슈 가르그(Ashu Garg)는 "튜링은 거대한 산업의 모든 분야에서 생산성을 발휘하고 있으며 앞으로도 그 모습과 인식을 변화해 나갈 것입니다."라고 전했다.

싯다르트는 "우리의 업무 방식은 근본적으로 변했습니다. 원격 근무 및 인재 클라우드로 환경이 변화하면서 우리는 기술 산업의 황금시대에 접어들고 있습니다. 이제 실리콘 밸리에서 살지 않아도 실리콘 밸리에서 일할 수 있습니다. 인재는 어디에나 있고 기회도 어디에나 있습니다."라고 강조했다.

튜링 소개

튜링(Turing) 은 기업들이 '버튼 하나를 눌러' 전 세계의 원격 소프트웨어 개발자를 발굴하고 고용하며 관리할 수 있는 자동화된 AI 플랫폼인 지능형 인재 클라우드입니다. 140개 이상의 국가에서 백만 명 이상의 개발자들을 보유한 튜링을 통해 클라우드에서 엔지니어링 드림 팀을 구성할 수 있습니다.

Jonathan Siddharth, Founder & CEO of Turing (left) and Vijay Krishnan, Founder and CTO (right) built Turing to let companies spin up their engineering dream team in the cloud.