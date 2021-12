진스크립트, 'COVID Management Initiative of the Year' 수상

-- Singapore Business Review Management Excellence Award 2021에서 수상의 영광 안아

(싱가포르 2021년 12월 16일 PRNewswire=연합뉴스) 진스크립트(GenScript)가 Singapore Business Review (SBR) Management Excellence Award 2021의 생명공학 산업 부문 'COVID Management Initiative of the Year' 부문에서 수상했다. 진스크립트는 전 세계적으로 SARS-CoV-2 백신 개발을 위한 유전자, 단백질 및 펩타이드 생산을 포함해 세계적인 코로나19 관리에 대한 강한 헌신과 지원을 보였고, 최초의 FDA EUA(Emergency Use Authorization) 중성화 항체 검사 키트인 cPass™ SARS-CoV-2 중성화 항체 검출 키트를 출시했다.



2021년 12월 14일, Conrad Centennial Hotel Singapore에서 진스크립트 아시아태평양 IVD 비즈니스 개발 책임자인 Dr. Li Yanfeng이 진스크립트를 대표해 Singapore Business Review 편집자 Simon Hyett로부터 상을 받았다.

SBR Management Excellence Awards는 Singapore Business Review (SBR)가 조직하는 상이다. Singapore Business Review는 지난 세월 간행물로서뿐만 아니라 인증 기관으로서도 명성과 신뢰를 쌓았다. SBR은 2014년 자사의 첫 번째 상 프로그램을 시작했고, 이후 싱가포르와 동남아시아 전역에서 기업의 우수성을 보여주는 인정받는 상징이 됐다. 올해는 Ernst & Young Advisory Pte. Ltd, KPMG Singapore, Deloitte Southeast Asia, BDO Consultants Pte Ltd 및 Baker Tilly의 심사위원으로 구성된 엘리트 심사위원단이 수상자를 심사했다.

진스크립트는 집중적인 선정 과정을 통해 수상자로 선정됐다. 심사위원단은 팬데믹과 팬데믹이 고객 및 대중에 미치는 영향으로 인한 현재의 역풍을 헤쳐가기 위한 진스크립트의 진취성과 효과성을 바탕으로 심사했다. 코로나19 관리를 위한 열쇠의 일부인 cPass™ SARS-CoV-2 중성화 항체 검출 키트가 핵심적인 차별 요인으로 작용했다. cPass™ 중성화 항체 검사는 백신 기반의 인구 보호를 예측할 수 있다. 개인적인 차원에서는 cPass™ 결과를 통해 자신에게 백신이 효과가 있는지를 알 수 있다. 높은 중성화 항체 유도는 보호 작용을 할 수 있으며, 백신 개발자에게 있어 핵심적인 성공 요인이다. 이 키트가 출시된 후, 싱가포르의 많은 병원에서 코로나19 관리 및 백신 효능 모니터링 노력의 일환으로 cPass™ 검사를 도입했다.

진스크립트 아시아 태평양 IVD 비즈니스 개발 책임자 Dr. Li Yanfeng은 "SBR로부터 이 상을 받아 큰 영광"이라며 "이 상은 팬데믹과 싸우기 위한 자사의 다양한 노력과 솔루션, 특히 위드 코로나에 대한 강한 과학 및 정서적 확신을 제공한 cPass™에 대한 인정"이라고 말했다.

진스크립트 바이오테크

진스크립트 바이오테크(GenScript Biotech Corporation)(증권 코드: 1548.HK)는 생명과학 연구개발 및 제조 분야의 세계 선도적인 기술 및 서비스 제공사다. 진스크립트 바이오테크는 견고한 유전자 합성 기술을 바탕으로 생명과학 서비스 및 제품 플랫폼, 바이오의약품 위탁 생산 및 개발(Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO) 플랫폼, 세계적인 세포 치료제 플랫폼, 산업용 합성 바이오의약품 플랫폼, 총 네 개의 주요 플랫폼을 운영한다.

진스크립트 바이오테크는 2002년 미국 뉴저지주에서 설립됐고, 2015년에 홍콩증권거래소에 상장됐다. 회사는 전 세계 100개가 넘는 국가와 지역에서 사업을 운영하고 있으며, 미국, 중국, 홍콩, 일본, 싱가포르, 네덜란드 및 아일랜드에 법인체를 두고 있다. 진스크립트 바이오테크는 100,000명이 넘는 고객을 위해 편리하고 믿을 수 있는 최고의 서비스 및 제품을 제공한다.

2021년 6월 30일 기준으로, 진스크립트 바이오테크의 전 세계 직원 수는 4천500명이 넘으며, 그중 40% 이상이 석사학위 또는 박사학위 보유자다. 그뿐만 아니라, 진스크립트 바이오테크는 160건 이상의 특허, 600건 이상의 특허 출원 및 수많은 영업 비밀을 을 포함해 다수의 지식재산권을 보유하고 있다.

진스크립트 바이오테크는 "생명공학을 통해 사람과 자연을 더욱 건강하게 한다(making people and nature healthier through biotechnology)"라는 기업 사명을 바탕으로, 세계에서 가장 신뢰받는 생명공학 기업이 되고자 노력한다. 2021년 6월 30일 기준으로, 진스크립트 바이오테크의 서비스 및 제품을 인용한 학술 논문은 전 세계적으로 6만4천700건에 달한다.

추가 정보는 회사 공식 웹사이트 https://www.genscript.com 을 참조한다.