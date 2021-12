Yili 주식, 53개 주요 금융기관 신청으로 청약률 3.4 기록

-- 중국 A주식 시장 소비자 부문에서 최대 규모의 사모 발행

-- 이번 주식 발행은 규모가 100억 위안 넘어

-- 중국의 신규 리파이낸싱 규정 발표 후 가장 많은 청약인(53)이 참여했고, 최초 발행 할인율(5.46%)은 가작 적으며, 청약률(3.4)은 가장 높아

(베이징 2021년 12월 15일 PRNewswire=연합뉴스) 지난 9일, Yili 그룹이 중국 A주식 시장 소비자 부문에서 최대 규모의 사모 발행을 완료했다는 비상장 발행 소식을 발표했다.



Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. 본사