친환경 활동에 우대금리 주는 예·적금 눈길

신한은행, ‘아름다운 용기 예ㆍ적금’ 출시

예금 최고 연 1.8%, 적금 최고 연 2.6%

[헤럴드경제=이승환 기자] 친환경 활동으로 우대금리를 받을 수 있는 은행 예·적금 상품이 출시됐다. 신한은행이 최근 판매를 시작한 ‘아름다운 용기 예·적금’이다.

‘아름다운 용기 예·적금’의 ‘용기’는 그릇(bottle)과 용감하다(courage)는 중의적 의미를 담고 있다. 1회용이 아닌 다회용기 사용을 위해 불편함을 감수하는 아름다운 용기를 응원하는 ESG 실천 상품이다.

‘아름다운 용기 정기예금’은 10만좌 한도로 출시되는 1년 만기 예금으로 최대 3000만원까지 1인 1계좌 가입이 가능하고, 기본금리 연 1.65%에 우대금리 연 0.15%를 적용해 최고 연 1.8%의 금리를 제공한다.

우대금리는 ▷아름다운 용기 적금 가입 ▷1회용 컵 보증금 제도 알고 실천하기 서약 ▷비대면 또는 무통장, 디지털창구 신규고객 ▷예금주가 만 65세 이상인 경우 중 한가지만 충족해도 제공받을 수 있다.

‘아름다운 용기 적금’은 월 50만원까지 자유롭게 납입하는 1년제 적금으로 기본금리 연 1.1%에 우대조건 ▷신한 쏠(SOL)에 다회용기 실천사진 업로드 및 공유한 경우 ▷1회용 컵 보증금 제도 알고 실천하기 서약한 경우 ▷비대면 또는 무통장, 디지털창구 신규고객 ▷예금주가 만 65세 이상인 경우 중 3가지 이상 충족 하면 각 0.5%씩 최대1.5%의 금리를 적용해 최고 연 2.6% 금리를 제공한다.

특히 신한은행은 이번 상품을 통해 더 많은 고객이 친환경 활동에 동참하도록 ‘아름다운 용기 챌린지’ 이벤트를 내년 2월 7일까지 실시한다.

신한은행 관계자는 “신한금융그룹이 발표한 ESG 슬로건인 ‘Do the Right Thing for a Wonderful World’ (멋진 세상을 향한 올바른 실천)에 발맞춰 고객과 함께 생활 속 ESG 실천을 위해 이번 상품을 준비했다”며 “신한 쏠(SOL)에서 진행되는 ‘아름다운 용기 챌린지’에도 많은 관심과 참여를 부탁 드린다”고 말했다.

