Donisi Health, 저명한 심혈관 중재술 혁신 대회서 1위 차지

- 울혈성 심부전증 및 기타 만성질환 환자의 가정 모니터링에 중점을 둔 의료기술 스타트업, 2021 ICI Pitch Competition에서 수상하며, 상금 20만 달러 받아

텔아비브, 이스라엘, 2021년 12월 10일 /PRNewswire/ -- Donisi Health [https://donisihealth.com/ ](Donisi)가 심혈관 중재술 혁신을 위한 최고의 국제 콘퍼런스인 올해의 ICI Innovation Competition에서 우승을 차지했다. 20명의 업계 전문가로 구성된 심사위원단 앞에서 전 세계 스타트업과 경쟁한 Donisi는 울혈성 심부전증(Congestive Heart Failure, CHF) 및 기타 만성질환 환자의 주요 건강 생체 표지자를 가정에서 모니터링할 수 있는 혁신적인 솔루션으로 1위를 차지하면서, 20만 달러의 상금을 받았다.

