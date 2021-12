왕립 알울라위원회, 프랑스와 네 건의 전략적 계약 체결

- 사우디아라비아, 프랑스와 파트너십 체결하며 알울라에 Villa Hegra 건설 예정

- 중동에 '프랑스 빌라' 모델의 진출을 알리는 문화 단지

- Ferrandi Paris, Dassault Systemes 및 RATP DeV Saudi Arabia와 체결한 계약으로, 알울라는 주민과 방문객을 위한 세계적인 스마트 도시로 발전할 전망

제다, 사우디아라비아, 2021년 12월 7일 /PRNewswire/ -- 5일, 왕립 알울라위원회(Royal Commission for AlUla, RCU)가 Villa Hegra를 포함해 네 건의 전략적 계약을 체결했다고 발표했다. 이로써 중동에 대표적인 '프랑스 빌라' 모델을 선보이게 됐다.

Villa Hegra Signing by H.H. Prince Badr bin Farhan Al Saud, Governor of the Royal Commission for AlUla and H.E. Jean-Yves Le Drian, Minister for Europe and Foreign Affairs