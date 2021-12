네옴과 볼로콥터, 합작법인 설립

- 세계 최초의 맞춤형 공공 eVTOL 모빌리티 시스템 개발

네옴, 사우디아라비아, 2021년 12월 2일 /PRNewswire/ -- 사우디아라비아 북서부의 스마트형 지속가능 지역개발구역 네옴(NEOM)과 도심 항공 모빌리티의 개척자 볼로콥터(Volocoper)가 합작법인(JV)을 통해 네옴에서 세계 최초의 맞춤형 공공 수직 모빌리티 시스템을 설계, 적용 및 운영할 계획이다. 그에 따라, 에어택시와 수직 물류 서비스가 네옴의 다각적 및 탄소배출 제로 공공 교통 시스템에 완전히 통합될 전망이다. 합작법인은 네옴 전체에 걸친 초기 공공 교통망의 단일 운영자가 되며, 물류, 응급 대응, 관광을 포함한 수직 모빌리티 서비스를 위한 개방형 eVTOL(전기 수직 이착륙) 생태계를 지원하게 된다. 네옴은 향후 2~3년 이내에 초기 비행 운영을 시작하기 위해 15대의 볼로콥터 항공기 주문을 확정했다.

Left to Right: Nadhmi Al-Nasr, Chief Executive Officer NEOM, and Christian Bauer, Chief Commercial Officer Volocopter