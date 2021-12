시흥시, ‘시흥시 Best of best 숙련기술 장인’ 선정…올해 첫 시행

관내 제조업에서 7년 이상 경력 근로자 대상

[헤럴드경제(시흥)=박준환 기자]시흥시(시장 임병택)가 관내 제조 사업장 근로인 중 오랫동안 동일 업체, 동일 업종에서 노력한 근로인을 시상하는 ‘시흥시 Best of best 숙련기술 장인’을 선정한다고 2일 밝혔다.

올해 처음 시행하는 ‘시흥시 Best of best 숙련기술 장인’은 관내 제조업에서 일정 기간 근무 경력(7년 이상)이 있는 근로자라면 누구나 신청이 가능하며, 후보자 신청(접수) 및 접수기간은 12월 1일부터 24일까지이다.

신청 접수받은 후보자 가운데 20명을 선정해 2022년 1월 중에 ‘숙련기술 장인의 밤’ 행사를 열 계획이다.

숙련기술 장인으로 선정된 수상자에게는 장인증서 및 명패 수여, 국내외 기술 장인 연수 프로그램 참여 등 수상 예우가 주어지며, 수상자가 포함된 기업에는 중소기업 육성자금, 중소기업 근로환경 개선사업 등 市 주관 기업 지원 사업 신청 시 우대 혜택을 제공한다.

숙련기술 장인의 선정 기준은 기술보유 정도 및 기술발전 공헌도 등 사항이다. 신청방법, 구비서류 등 자세한 사항은 시흥시청 홈페이지 또는 시흥산업진흥원 홈페이지를 참고하면 된다.

문의 사항은 시흥시청 기업지원과 기업민원팀 또는 시흥산업진흥원 북부지원본부로 하면 된다.

市 관계자는 “시흥시 경제발전의 원동력이자 핵심인 제조업에서 묵묵히 일해 온 분들 모두가 ‘시흥시 Best of best 숙련기술 장인’ 후보자인 만큼, 그분들에 대한 공로와 예우를 표함으로써 하나의 모범 사례가 될 것으로 생각한다. 이를 통해 기업하기 좋은 도시 시흥으로 도약하는 데 더욱 힘을 쏟겠다”고 했다.

pjh@heraldcorp.com