CGTN, "백신, 무역, 재생에너지로 중국-아프리카의 우호 관계 심화"

(베이징 2021년 12월1일) 세네갈 다카르에서 제8회 중국-아프리카 협력 포럼(Forum on China-Africa Cooperation, FOCAC) 장관 회의가 진행되면서, 다양한 분야에서 중국-아프리카 협력이 더욱 심화됨에 따라 양국 간의 우호 관계가 계속 번성하고 있다.

 

시진핑 중국 국가주석은 지난 월요일 영상 링크를 통해 회의 개막식 연설을 진행했다. 그는 "중국은 아프리카에 코로나19 백신 10억 회분을 추가로 제공하고, 10건의 빈곤 완화 및 농업 프로젝트를 추진하며, 다양한 분야에서 아프리카와 공동으로 더 많은 프로그램을 진행할 예정"이라고 발표했다.

그는 중국-아프리카 간의 우호 관계에 대한 비결을 자세히 소개하고, 양국 관계의 미래 발전을 모색하면서 팬데믹에 대한 단결된 대응, 실무적인 협력 심화, 녹색 개발 추진 및 공정성과 정의를 강조했다.

코로나19에 대응하는 협력

시진핑 주석은 "2022년까지 아프리카 인구 60%에 백신을 접종하고자 하는 아프리카 연합의 목표를 지원하기 위해, 중국은 10억 도스의 백신을 추가로 공급할 예정"이라며 "그중 6억 도스는 무료로 제공할 것"이라고 언급했다.

중국이 코로나19 감염증과 싸우던 가장 힘든 시기에 아프리카 여러 국가와 아프리카 연합(African Union, AU) 같은 단체는 중국을 강력하게 지원했다. 코로나19가 아프리카를 휩쓸자, 중국은 50개 아프리카 국가와 AU 위원회에 코로나19 백신을 공급했다.

시 주석은 "중국은 아프리카 국가의 깊은 우정을 절대 잊지 않을 것"이라면서, 중국이 아프리카 국가를 위해 10가지 의료 및 건강 프로젝트를 추진하고, 1,500명에 달하는 의료팀과 보건 전문가를 아프리카에 파견할 예정이라고 덧붙였다.

이번 주, 중국이 자금을 지원하는 아프리카 질병관리예방센터(Africa Centers for Disease Control and Prevention) 본부의 본관이 기초 공사를 완료했다.

다양한 영역에서 실질적인 협력

시 주석은 중국이 무역과 투자를 확대하고, 빈곤 완화 경험을 공유하며, 디지털 경제와 재생에너지 협력을 강화하기 위해 아프리카와 협력할 예정이라고 언급했다.

그는 중국이 아프리카에 500명의 농업 전문가를 파견하고, 의료, 빈곤 완화, 무역, 투자, 디지털 혁신, 녹색 개발, 능력 개발, 문화 교류 및 보안 부문 등 9가지 주요 프로젝트를 진행하기 위해 아프리카 국가와 긴밀하게 협력할 예정이라고 덧붙였다.

금요일에 발표된 '새로운 시대의 중국과 아프리카: 동등한 파트너십(China and Africa in the New Era: A Partnership of Equals)' 백서에 따르면, FOCAC 설립 후 중국 기업은 다양한 자금을 이용해 아프리카 국가가 10,000km가 넘는 철도, 약 100,000km에 달하는 고속도로, 약 1,000개에 달하는 다리와 100개의 항구, 66,000km에 달하는 송전 및 배전선을 건설 및 개선할 수 있도록 지원했다고 한다.

미래를 공유하는 중국-아프리카 공동체 구축

올해로 중국과 아프리카 국가 간 외교 관계가 구축된 지 65주년을 맞았다.

시 주석은 중국-아프리카의 우정과 협력 정신에 찬사를 보내며, 이는 번영과 고통을 공유하는 양측의 경험을 반영하는 한편, 중국-아프리카 연대를 더욱 강화하는 힘의 원천이라고 언급했다.

그는 중국과 아프리카는 지난 65년 동안 제국주의와 식민주의에 대항해 깨지지 않는 형제애를 확립하고, 개발과 부흥을 향한 여정에서 독특한 협력 경로에 접어들었다고 언급했다.

시 주석은 "중국과 아프리카는 복잡한 변화 속에서 훌륭한 상호 지원의 장을 써 내려 갔으며, 새로운 유형의 국제 관계를 구축하는 빛나는 모범을 보였다"라고 강조했다.

그는 신의, 실질적인 결과, 우호와 선의 및 공공의 이익과 공유하는 이해관계 추구라는 중국의 아프리카의 정책적 원칙을 제시했다.

2000년 10월, 중국과 아프리카 국가의 주도로 FOCAC가 베이징에서 제1회 장관 회의를 개최했다. 이 회의에서는 경제 세계화로 인한 문제에 대응하고, 공동 발전을 도모하는 것을 지향했다.

FOCAC는 55개 국가 및 단체 회원으로 구성된다. 여기에는 중국, 중국과 외교 관계를 수립한 53개 아프리카 국가 및 AU 위원회 등이 포함된다.

https://news.cgtn.com/news/2021-11-29/Xi-addresses-opening-ceremony-of-8th-FOCAC-ministerial-conference-15At0m8AIOk/index.html

