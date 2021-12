Angel Yeast, 신규 합작투자사 프로젝트로 종합건강 산업에 진출

(이창, 중국 2021년 12월 1일 PRNewswire=연합뉴스) 중국에서 상장된 첨단기술 효모기업 Angel Yeast Co., Ltd.("Angel Yeast")(en.angelyeast.com)가 종합건강 분야에 초점을 맞춘 신규 합작투자사 Hubei Magic Health Technology Co., Ltd.("Magic Health")를 설립하기 위해 두 곳의 유명 생물의학 기업과 계약을 체결했다고 발표했다. 이 합작투자사 계약에는 Huadong Medicine Co., Ltd.의 자회사 Hangzhou Zhongmei Huadong Pharmaceutical Co., Ltd.와 Zhejiang Huida Biotech Co., Ltd. (Huida Biotech)가 서명했다.



이번 합작투자에 따라, Magic Health는 영양과 건강식품 원료부터 미래 미생물 기술을 기반으로 하는 개인위생 관리 성분까지 주요 건강 제품의 개발, 생산 및 판매를 도모할 예정이다. 영양, 건강 및 개인위생 관리를 위한 원료 개발 생산기지와 시설을 건설하기 위해 두 단계에 걸쳐 5억5천900만 위안을 투자할 예정이다. 여기에는 연구개발센터, 생산 작업장, 저장 및 발전소 시설, 환경친화적인 폐수 처리 시설 등이 포함된다.

Angel Yeast 회장 Tao Xiong은 "코로나19로 인해 건강에 대한 세계인의 태도가 달라졌고, 웰빙 개선을 향한 더 큰 욕구가 발생했다"라며 "이에 따라 최근 수년간 종합건강 산업이 빠르게 성장하고 있으며, 이는 전례 없는 기회와 개발 전망으로 이어졌다"라고 말했다.

이어 그는 "자사는 Zhongmei Huadong Pharmaceutical 및 Huida Biotech와 손을 잡고 종합건강 사업에 진출했다"라며, "이는 자사의 산업 발전 돌파구일 뿐만 아니라, 회사의 입장에서도 매우 중요한 사건"이라고 강조했다. 그는 "자사는 두 곳의 주요 건강관리 기업과 합작투자사를 설립함으로써, 연구개발, 기술 혁신, 제조 및 품질 관리 부문에서 모든 당사자의 강점을 십분 활용하고, 이를 통해 Magic Health를 중국 건강 산업의 중추로 만들 계획"이라고 덧붙였다.

Huadong Medicine 회장 Liang Lv는 "첨단 미생물 발효 분야에서 경험과 전문성을 보유하는 국제 산업 선두주자 Angel Yeast와 손을 잡게 돼 자부심을 느낀다"라며 "이 합작투자사는 제약 분야에서 자사의 첫 산업화 플랫폼이 될 것"이라고 밝혔다. 이어 그는 "산업 미생물이라는 블루 오션 시장을 탐색하고, 종합건강 산업을 혁신하기 위해 Angel Yeast와 협력하게 돼 진심으로 기쁘다"면서 "자사는 미생물학 분야에서 산업화된 대규모 국제 산업 미생물 부문이라는 비전을 실현하는 데 전념할 것"이라고 설명했다.

Magic Health의 사업 범위는 식품, 건강식품, 조제분유, 특수 의료 분유, 사료 첨가제, 기술 개발, 기술 서비스의 생산과 유통을 포함한다. Magic Health의 등기 자본금은 2억5천만 위안이며, 여기에 Angel Group과 Huadong Medicine이 1억 위안(40%)을 각각 투자했다. Huida Biotech는 5천만 위안(총투자금의 20%)을 투자했다.

Angel Yeast는 효모와 효모 파생물을 개발 및 생산하는 기업이다. Angel Yeast는 아시아 최대 규모이자 세계에서 세 번째로 큰 효모 기업일 뿐만 아니라, 세계 최대의 효모 추출물 공급업체 중 하나이기도 하다.

1986년에 설립된 Angel Yeast Co., Ltd는 효모와 효모 파생품 생산 부문의 전문기업이다. Angel Yeast 제품군은 제빵용 효모와 재료, 중국 딤섬 및 조미료, 풍미 있는 효모 추출물, 인체 건강, 동물 영양, 식물 영양, 증류주와 바이오 연료, 미생물 영양 및 효소를 포함한다.

