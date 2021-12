선도적인 맥주 브랜드 코로나, 100% 천연 성분을 기념하는 자연의 섬 여행지에 대한 계획 발표

2022년 오픈하는 코로나 아일랜드는 브랜드의 100% 자연 환경 약속을 구체화하고 오셔닉 글로벌과의 파트너십을 통해 사람들이 낙원을 보호하도록 장려한다

런던, 2021년 12월 1일 /PRNewswire/-- 코로나(Corona)는 오늘 방문객들이 일상에서 벗어나 자연과 다시 연결될 수 있는 독특한 여행지 코로나 아일랜드(Corona Island)에 대해 발표했다. 2022년 늦은 봄 카리브해 중심부에서 오픈할 예정인 코로나 아일랜드는 지속가능성을 중심으로 하는 마법과도 같은 여행지가 될 것이며 국제 NGO의 엄격한 블루 스탠더드(Blue Standard) 프로그램의 일환으로 오셔닉 글로벌(Oceanic Global)로부터 'Blue Verified'를 받기 위해 노력하고 있다. 검증 및 평가 항목으로는 일회용 플라스틱 제거 및 책임감 있는 폐기물 관리 인프라 구현 등의 조치가 포함된다. 내년 봄 오픈 시 최초로 'Blue Verified'를 받은 섬이 되기 위해 현재 코로나 아일랜드를 대상으로 평가를 진행하고 있다.

Only a beer like this, could create a place like this