코케타, 액티브® 항균 기술로 제작한 의류 샘플링 시작

고급스러운 언더웨어로 유명한 페루 브랜드, 레깅스 및 속옷 제작에 미국산 액티브®를 도입한다

휴스턴, 2021년 12 월 1일 /PRNewswire/ -- 페루에 본사를 둔 프리미엄 여성복 브랜드 코케타(Koketa)는 액티브 프로텍트(Acteev Protect) 직물을 포함한 레깅스, 속옷, 운동복의 샘플링을 시작했다. 미국 제조업체인 어센드 퍼포먼스 머티리얼즈(Ascend Performance Materials)에서 생산하는 액티브는 우수한 나일론 실과 직물의 그물망에 악취 제거 및 곰팡이 방지 항균 기능을 더했다.

The prestigious Peruvian brand Koketa, known for its luxurious intimate wear, is including US-made Acteev® in leggings and undergarments