시아누크빌의 도시 재개발 위해 네 개 기업 협업

-- 핀테크 허브 및 엘리트 클럽으로 조성

-- 2021년 11월 17일, 다목적 SEZ 종합 계획 발표에 이어 국제 인재 유치

(프놈펜, 캄보디아 2021년 12월 1일 PRNewswire=연합뉴스) 지난달, 캄보디아 정부가 다목적 SEZ 종합 계획을 발표한 데 이어, 같은 달 17일에는 Kuoch Chamroeun 주지사와 종합 계획 프로젝트 책임자 Chea Kok Hong이 참석한 자리에서, Continent Assets Management Co., Ltd., PLMP Venture Capital Co., Ltd., PropNex Cambodia Co., Ltd. 및 Ly Ly Kampong Seila Special Economic Zone Co., Ltd.가 양해각서에 서명했다. 이번 프로젝트는 시아누크빌 핀테크 허브 도시에서 새로운 투자 프로젝트를 설계하고자 전략적 협력을 도모하는 것을 목표로 한다.

20년 전, 시아누크빌은 과거 중국의 선전과 비슷한 조용한 어촌이었다. 2015년경에 카지노, 호텔 및 콘도 단지 개발을 중심으로 부동산 시장이 인기를 얻기 시작했다. 그 결과, 현재 시장의 부동산 물량은 2015년 약 200개 프로젝트에서 2021년에는 약 1,580개 프로젝트로 증가했다. 그러나 코로나19 팬데믹이 부동산 업계에 영향을 미쳤고, 75%의 프로젝트가 영향을 받아 개발이 지연됐다. 작년 캄보디아 정부는 온라인 게임을 금지하는 강력한 명령을 발표했고, 그에 따라 핀테크 허브 같은 신규 경제 프로젝트를 위해 안전하고 화합하는 커뮤니티를 재건하고자 하는 노력이 대규모로 해제됐다. 국제적 참여를 위한 수십억 규모의 투자 기회가 사라진 것이다.

그에 따라, 이번 MOU는 우선 시아누크빌 재개발 프로젝트 및 핀테크 허브 플랫폼을 구축하고, 정부 주도의 시아누크빌 종합 계획 비전과 더불어 새로운 사업 수익 모델을 강화, 다각화 및 도입하는 것을 목표로 한다. 이 프로젝트에서는 저개발된 자산 구조조정에 초점을 맞출 예정이다. 그에 따라 시아누크빌을 활기 넘치는 e-커뮤니티로 개발하기 위해 최고의 교육 및 직업 훈련 기관과 함께 세계적 수준의 라이프스타일 시설을 도모함으로써, 금융과 기술 혁신업체를 중심으로 국제 인재와 창업 클러스터를 유치할 새로운 시장이 형성될 전망이다. 또한, 이 프로젝트는 높은 이익을 달성할 자산 투자를 제공하는 은퇴 마을 개발을 유치하고, 고급스러운 서비스 프로젝트 개발에 통합된 건강관리 지원과 원격 의료 시설을 발전시킬 예정이다.

시아누크빌은 아시아태평양 지역의 전략적 모퉁이에 위치하며, SEZ 개발을 지원하는 심해 항구와 성장을 지원하는 새로운 경제 동력이 있다. 향후 시아누크빌의 전략적 입지와 타이밍을 최대한 활용함으로써, 캄보디아 STI 로드맵 2030에 따라, 이와 같은 디지털 시대의 진화 속에서 e-커뮤니티의 미래 수요를 해소할 새롭고 중요한 랜드마크로 시아누크빌을 재브랜딩할 예정이다.

지난 수년간 대규모 기반시설 프로젝트의 원동력이 시아누크빌로 도입되면서, 시아누크빌은 생산적인 서비스와 혁신적인 제품을 확대하고자 적절한 시장 여건과 강력한 정부 지원을 확보했다. 시아누크빌은 핀테크 샌드박스 커뮤니티, 엘리트 클럽 및 혁신적인 라이프스타일 서비스로 새로운 프로젝트 개발 방식을 구축하는 동시에, 시아누크빌의 도시 재개발 종합 계획의 좋은 개발 이미지에 새로운 활력을 불어넣을 예정이다.

