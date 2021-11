매캘란, Le Clos와의 파트너십 강화

-- 두바이 국제 공항에서 Anecdotes of Ages 컬렉션 고객 출시 행사 진행

두바이, 2021년 12월 1일 /PRNewswire/ -- 매캘란과 Le Clos가 두바이에서 Le Clos의 가장 가까운 고객 그룹을 선별해 환상적인 출시 행사를 선보이고자 손을 잡았다. 이들은 Macallan Boutique by Le Clos에서 Macallan Anecdotes of Ages 컬렉션을 공개했다.

Anecdotes of Ages 컬렉션은 영국의 유명 팝 아티스트 Peter Blake 경과의 협력으로 탄생한 환상적인 예술 및 위스키 컬렉션이다. 이 컬렉션의 핵심은 뛰어난 1967년산 위스키를 담은 13개의 동종 유일한 위스키병이다. 각 병의 레이블에는 Peter Blake 경이 직접 만든 콜라주 예술이 연출돼 매캘란의 역사, 커뮤니티 및 The Macallan Estate의 아름다운 자연 풍경과 관련된 고유의 스토리를 자세하게 묘사한다.

이날 출시 행사에 초청된 게스트들에게는 이 컬렉션에서 가장 인기가 많은 병 중 두 가지인 'Anecdotes of Ages: Down To Work Limited Edition'과 'Anecdotes of Ages: An Estate, A Community and Distillery'를 소개했다.

'Anecdotes of Ages: Down To Work Limited Edition'은 매캘란 역사에서 "타협의 압박에도 불구하고 셰리주로 만든 오크통을 계속 이용하기로 한 결정"이라는 하나 이정표를 반영한 매우 중요한 스토리를 들려준다.

이 특별한 스토리를 묘사한 오리지널 레이블이 붙은 병은 매캘란 아카이브에 보관됐다. 이 레이블의 디지털 복사본은 동일한 1967년산의 풍부한 정신을 담은 한정판으로 단 322병만 판매된다.

'Anecdotes of Ages: An Estate, A Community and Distillery'는 매캘란의 과거와 현재에서 찾은 다채로운 인물에 경의를 표한다. 전설적인 스페이강에 위치한 The Macallan Estate를 찾은 Peter Blake 경의 방문을 기념하고, 그가 디지털 방식으로 디자인한 레이블을 선보인다.

두바이 국제공항 제3 터미널에 위치한 Macallan Boutique by Le Clos는 매캘란과 Le Clos 간의 오랜 파트너십을 바탕으로 이 컬렉션에 속한 13개 오리지널 병을 소개할 예정이다. 'Anecdotes of Ages: Journey to Market'은 전 세계적으로 명성을 키운 매캘란의 광범위한 여행에 찬사를 바친다. 특별 주문한 윈도 디스플레이가 이 뛰어난 위스키를 선보인다.

Edrington 글로벌 여행 소매(Global Travel Retail) 부문의 지역 상무이사(Regional Managing Director) Jeremy Speirs는 "Anecdotes of Ages는 매캘란의 역사와 더불어 매캘란의 뛰어난 명성과 유산에 일조한 인물들을 기리는 멋진 컬렉션"이라며 "Le Clos는 글로벌 여행 소매 분야에서 매캘란의 성장 궤도를 함께 한 핵심 파트너"라고 말했다. 이어 그는 "두바이 매장에서 이 컬렉션의 위스키를 선보임으로써, 이 파트너십을 인정받게 돼 자부심을 느낀다"라고 덧붙였다.

Le Clos 사장 Ben Odgers는 "국제 여행객들이 다시 비행기를 이용하기 시작함에 따라, 자사 매장에서 Anecdotes of Ages 컬렉션을 선보이게 돼 기쁘다"면서 "이는 시장에서 가장 진귀하고 인기 많은 위스키를 위스키 애호가 및 수집가에게 제공해온 자사의 우수한 실적에 기반하는 것"이라고 강조했다.

추가 정보는 웹사이트 themacallan.leclos.net을 참조한다.

사진: https://mma.prnasia.com/media2/1697610/Ben_Odgers.jpg?p=medium600

사진: https://mma.prnasia.com/media2/1697609/Anecdotes_of_Ages.jpg?p=medium600