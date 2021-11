칭다오 - 젊은 활력의 도시

칭다오, 중국, 2021년 11월 30일 /PRNewswire/ -- 산둥반도 남단에 위치한 칭다오는 인간적인 따뜻함과 중국 북부의 뛰어난 자연조건을 지닌 열린 해안 도시다. 중국에서 유명한 역사와 문화의 도시인 칭다오는 국제적인 항구 도시기도 하다. 육지 면적이 11,000㎢, 해양 면적이 12,000㎡인 칭다오에는 일곱 개의 구와 세 개의 현급 도시가 있으며, 영주권 취득자 수는 1천10만6천 명에 달한다. 칭다오는 겨울에 너무 춥지도 않고, 여름에 너무 덥지도 않아, 유명한 여름철 휴양지다. 칭다오는 중국 인간 거주 및 환경상(China Human Settlements and Environment Award)을 받았고, '2019년 중국에서 가장 생태적이고 경쟁력 높은 도시(Most Ecological and Competitive City in China)'로 선정됐다.



칭다오는 일련의 중요한 회의와 전시를 성공적으로 개최했다. 해당 행사에는 2008년 올림픽 항해 대회(Olympic Sailing Game), 2014년 세계 원예 박람회(World Horticultural Exposition), 아시아 보아오포럼 국제건강포럼(Global Health Forum of Bo'ao Forum for Asia), 칭다오 다국적 기업 서밋(Qingdao Multinationals Summit), 글로벌 (칭다오) 벤처 캐피털 회의(Global (Qingdao) Venture Capital Conference), 2020년 칭다오 육·해 통합 세미나(Qingdao Land-Sea Linkage Seminar), Yabuli 중국 기업가포럼 하계 서밋(Yabuli China Entrepreneurs Forum Summer Summit), 중국-유럽 기업가 서밋 칭다오 포럼(Sino-European Entrepreneurs Summit Qingdao Forum), 세계 산업 인터넷 회의(World Industrial Internet Conference) 등이 있다. 칭다오는 2018년 상하이협력기구 칭다오 정상회의(Shanghai Cooperation Organization Qingdao Summit)를 성공적으로 개최하고, 참가국 귀빈들로부터 큰 찬사를 받았다. 또한, 칭다오는 유명한 축구의 도시, 영화와 텔레비전 도시, 패션 도시 및 범선의 수도이기도 하다. 칭다오는 '국가 문명 도시(National Civilized City)', '국가 위생 도시(National Hygienic City)', '중국 탑 10 멋진 삶의 도시(Top 10 Cities of Wonderful Life in China)', '2020 중국에서 가장 행복한 도시(China's Happiest City)' 같은 명예로운 타이틀도 여럿 획득했다.

칭다오는 새로운 유라시아 대륙 다리 경제 회랑 및 해사 협력(New Eurasian Continental Bridge Economic Corridor and Maritime Cooperation)을 위한 주요 거점 도시다. 칭다오는 새로운 개발 설계에서 독특한 '이중 거점'의 가치를 자랑한다. '일대일로' 이니셔티브의 국제 협력 플랫폼 구축에 전념하는 칭다오는 중국-SCO 지역경제협력 시범지구(China-Shanghai Cooperation Organization Regional Economic and Trade Cooperation Demonstration Zone)와 산둥(칭다오) 자유무역 시범지구(Shandong (Qingdao) Free Trade Pilot Zone)를 건설한다는 사명을 수행하고 있다. 칭다오에는 서해안 신구(Western Coast New Zone), 칭다오 블루 실리콘 밸리(Qingdao Blue Silicon Valley), High and New District, 자오둥 공항경제 시범지구(Jiaodong Airport Economic Demonstration Zone)를 포함해 국가급 기능 지구가 많다. 칭다오는 하이얼, 하이센스, 칭다오 맥주, CRRC Qingdao Sifang Co., Ltd. 등과 같은 유명 브랜드 기업과 Genova, Ririshun Logistics, Juhaokan, Wedon Education, Qingdao Caos, Qingdao TELD 및 Newlink Group 같은 유니콘 기업을 양성한다. 칭다오는 해양과학 연구 분야에 큰 강점이 있다. 칭다오는 국가해양과학기술 (칭다오) 시범연구소(Pilot National Laboratory for Marine Science and Technology (Qingdao)), 국립심해센터(National Deep Sea Center), 국가고속열차혁신센터(National Innovation Center of High Speed Train) 같은 국가 혁신 플랫폼을 다수 설립했다.

2021년 1~3분기 칭다오의 수출입액은 전년 동기 대비 36.6% 증가한 6천225억9천만 위안을 기록했다. 앞으로 칭다오는 새로운 개발 개념을 시행하고, 활기, 힘 및 독특한 매력이 더욱 넘치는 현대적이고 국제적인 대도시로 성장하는 속도를 높일 계획이다.

