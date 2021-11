현대 철학가들, 리야드 철학 회의 참가 위해 사우디아라비아에 모여

- 유명 국제 철학협회와 대학, 사우디아라비아에서 열리는 동종 최초의 행사에 참가 예정

- 15개국 이상에서 50명 이상의 주요 현대 철학 사상가들이 문화간 대화에 참여해 '예측 불가능'을 주제로 다양한 사안에서 철학적 탐색 예정

- 사흘간 열리는 리야드 철학 회의, 워크숍, 쌍방향 총회, 철학 카페, 철학을 탐색하는 혁신적인 첨단기술 설치물, 독서 마을 및 어린이 구역을 선보일 예정

리야드, 사우디아라비아, 2021년 11월 30일 PRNewswire=연합뉴스 주요 현대 철학 사상가들이 킹 파하드 국립도서관(King Fahad National Library)에서 열리는 동종 최초의 철학 회의에 참석하고자 리야드를 찾을 전망이다. 12월 8~10일의 사흘 동안 진행되는 이 행사를 통해 유명 국제 및 지역 사상가와 협회가 사상 처음으로 사우디아라비아에 모여 '예측 불가능(Unpredictability)'을 주제로 가장 시급한 현대 철학의 논쟁을 다룰 예정이다.

사우디아라비아 문화부(Ministry of Culture)와 그 산하의 문학, 출판 및 번역위원회(Literature, Publishing, and Translation Commission)가 사우디아라비아를 이 지역의 철학적 대화의 중심지로 조성하고자 이 회의를 조직하며, 철학을 둘러싼 과학과 학술 연구의 발전을 비롯해 철학 및 모두의 삶에 대한 철학의 관련성에 대한 관심도 장려하고 있다.

문학, 출판 및 번역위원회 CEO Mohamed Hassan Alwan은 이 회의를 발표하면서, "우리의 사명은 다양한 사상가를 중심으로 철학을 도모하고, 사상 처음으로 사우디아라비아에서 중요한 철학 논쟁을 여는 것"이라고 밝혔다. 이어 그는 "이를 통해 여러 문화와 분야 간에 대화를 촉진하고자 한다"면서 "또한, 철학에 노출된 적이 없는 대중에게 철학을 소개하고, 철학적 사고, 방법 및 도구와 더불어, 청년에게 힘을 부여하기 위해 철학을 이용하는 방법을 장려하고자 한다"고 설명했다.

리야드 철학 회의(Riyadh Philosophy Conference) 프로그램은 다양한 쌍방향 총회와 워크숍을 포괄하고, 우리가 사는 세계를 이해하도록 돕는 철학의 방식을 강조하는 우리 시대의 현안을 대상으로 한다. '사람의 조건: 예측할 수 없는 만남(Human Condition: Unpredictable Encounters)'이라는 세션을 열고, '세계적 팬데믹을 넘어: 유례없는 일에 대한 윤리적 대응(Beyond the Global Pandemic: Responding Ethically to the Unprecedented)'을 포함해 코로나19가 미치는 영향에 초점을 맞춘 여러 논의를 진행할 예정이다.

이번 행사에는 프리토리아 대학, 하버드 대학, 토리노 대학, SOAS, 카이로 대학, 킹 사우드 대학 등 전 세계 여러 대학의 주요 철학 사상가들이 참여할 예정이다.

리야드 철학 회의에서는 학술위원과 학생부터 문화 지도자와 출판업자까지 매일 1,500명이 넘는 게스트가 참여할 것으로 보인다. 또한, 큐레이팅 된 총회 외에도 지역 및 국제 파트너들이 마련한 전시업체 부스, 독서 마을, 그리고 신세대에 철학적 사고 가치를 주입하는 어린이 구역을 포함해 다양한 실험적 활동도 선보일 예정이다.

리야드 철학 회의는 대중에게 열려 있다. 이 행사는 오늘날 세계에 철학의 중요성을 입증하고, 인류가 당면한 주요 질문에 답하는 철학의 능력을 보여주며, 관련 주제를 탐색하는 다양하고 접근성이 좋은 강의도 제공할 예정이다.

올겨울에는 사우디아라비아 전역에서 100건이 넘는 문화 행사가 열릴 예정이다. 그중 하나인 리야드 철학 회의는 창의성을 양성하고, 활기찬 창조 산업의 성장을 지원하는 사우디아라비아의 빠른 문화 변혁에서 한 부분을 차지할 것이다.

리야드 철학 회의

리야드 철학 회의 웹사이트[https://engage.moc.gov.sa/philosophy_conference ]

소셜 미디어: #RPC #Philosophy #SaudiArabia

문학, 출판 및 번역위원회:

2020년에 설립된 문학, 출판 및 번역위원회는 사우디아라비아에서 해당 부문의 발전을 주도한다.

위원회는 사우디아라비아의 문학 콘텐츠를 풍부하게 하고, 문학 생태계의 발전을 통해 경쟁력과 지속가능성의 향상을 목표로 한다. 또한, 위원회는 해당 부문의 디지털 변혁을 도모하고, 공공, 민간 및 비영리 부문과 지역 및 국제적 차원에서 파트너십을 체결하기 위해 혁신 기술을 채택하고 있다.

위원회 소셜 미디어 계정: 트위터: @MOCLiterature[https://twitter.com/mocliterature?s=11 ](아랍어) | 인스타그램 @literature_moc[https://instagram.com/literature_moc?utm_medium=copy_link ](아랍어) | 웹사이트: https://lpt.moc.gov.sa/ar

사우디아라비아 문화부: