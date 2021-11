Microland, Avasant로부터 '혁신업체'로 인정 받아

-- Intelligent ITOps Services 2021-2022 RadarView 보고서에서 선정

런던, 애틀랜타 및 인도 벵갈루루, 2021년 11월 26일 /PRNewswire/ -- 26일, 디지털 변혁 부문의 글로벌 선도기업 Microland가 Avasant RadarView(TM) Intelligent Automation Services 2021-2022 보고서에서 '혁신업체(Innovator)'로 인정받았다고 발표했다.



Microland의 관행 성숙도, 파트너십 에코시스템 및 지능적 자동화에 대한 투자와 혁신을 평가한 Avasant Group은 Microland를 지속적인 혁신을 선보이고, 서비스 포트폴리오를 크게 향상시킨 최고의 서비스 공급업체로 평가했다.

이와 관련해 Microland 최고 자동화 책임자(Chief Automation Officer) Satish Sukumar는 "이번 인정은 진정으로 지능적이고 자동화된 ITOps를 제공하는 자사의 역량과 전문성을 전 세계 고객을 대상으로 강조한 것"이라며 "자사의 AIOps 및 지능형 운영 플랫폼인 Intelligeni를 활용하고 이를 SRE 원칙을 기반으로 하는 자사의 MinimalOps 운영 모델과 결합함으로써, 자사는 기업이 소비자와 이해관계자에게 단호한 디지털 경험을 제공할 수 있도록 지원하고 있다"라고 설명했다.

Avasant는 RadarView(TM) 보고서에서 기업의 지능적 자동화 채택을 지원하는 데 있어 지난 12개월 동안 시장에 가장 많은 가치를 제공한 최고의 기업을 선정하고자 45개 기술 서비스 제공사를 평가했다. Avasant는 기술 및 지원 측면에서 각 서비스 공급사의 역량을 분석하고, 이를 바탕으로 기업이 ITOps를 위한 적절한 전략적 파트너를 찾도록 지원한다.

Avasant는 이번 인정과 관련해 "Microland는 AI를 통해 IT 운영 자율화에 전략적으로 투자하는 한편, 자사의 지능적 IT 변혁 라인과 MinimalOps 프레임워크를 활용함으로써, 자사의 Intelligent ITOps Services 2021-2022 RadarView(TM) 보고서에서 '혁신업체'로 선정됐다"라며 "Microland는 비용을 줄이고, 서비스 품질을 높이면서, 단독 포인트부터 데이트 중심 자동화까지 데이터 집약적인 IT 기반시설의 전환을 지원하고, L3 노력이 필요한 복잡한 진단 단계를 처리할 수 있는 매우 좋은 입지를 확보했다"라고 언급했다.

Microland 소개

Microland는 '디지털 실현'을 통해 기술이 더 많은 작업을 수행하고, 그와 동시에 방해가 되지 않도록 지원한다. Microland는 클라우드 및 데이터 센터, 네트워크, 디지털 직장, 사이버 보안 및 산업 IoT를 포함한 광범위한 서비스 포트폴리오를 통해 기업이 차세대 디지털 인프라로 쉽게 전환할 수 있도록 지원한다. Microland는 디지털 서비스의 수용이 예측 가능하고 신뢰할 수 있으며, 안정적이라는 것을 보장한다.

세계가 코로나19로 타격을 받고 있는 현재, Microland는 그 어느 때보다 고객 및 미래 전망과 연관성이 높은 서비스에 크게 집중하며, 기업의 디지털화를 지원함으로써 비즈니스 결과를 보장한다.

1989년에 설립된 Microland는 인도 벵갈루루에 본사가 있으며, 아시아, 호주, 유럽, 중동 및 북미 사무실과 서비스 제공센터에서 4,500명이 넘는 디지털 전문가를 보유하고 있다.

Avasant 소개

Avasant는 국제아웃소싱협회(International Association of Outsourcing Professionals, IAOP)가 선정하는 '세계 최고의 아웃소싱 자문기업 중 최고 기업(The Best of The World's Best Outsourcing Advisors)' 명단에 들었다. 이러한 성과는 20년에 걸친 Avasant의 우수한 실적 달성에 기인한다. 20년 동안 업계에서 전문성을 갈고 닦은 노련한 전문가들과 협력하며, 40개국 이상에서 1,000건이 넘는 업무를 수행한 Avasant는 차세대 컨설팅 및 자문 방법을 바탕으로 동급 최고 업체가 됐으며, Vault, NOA, IAOP 및 월스트리트 저널을 포함한 수많은 기관으로부터 찬사를 받았다.

