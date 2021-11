COP26 서약의 달성을 위한 회복력 있는 농업 원자재(Agri-Commodity) 부문에 대한 중대한 요구

갱신된 COP26 협약을 통해, Airbus, CottonConnect, 지렁이 재단(Earthworm Foundation), 열대림동맹(Tropical Forest Alliance), 세계자원연구소는 2021년 RSPO(지속가능한 팜유 생산을 위한 원탁회의) 회의에서 사람과 지구에 긍정적인 영향을 미치기 위한 공급망 전반에 걸친 협력 조치를 촉구했다.

말레이시아 쿠알라룸푸르, 2021년 11월 26일 /PRNewswire/ -- 11월 16일 RSPO(지속가능한 팜유 생산을 위한 원탁회의)는 "기후 회복력: 지속가능한 팜유의 미래 보장"이라는 주제로 2021년 가상 원탁회의를 주최했다. 토론자는 기후 변화에서 접근 가능한 기술 혁신, 경제적 포용에 이르기까지 업계의 가장 어려운 문제에 대한 의견을 나누기 위해 농산물 부문 전반에서 활동하는 주요 인사들로 구성되었다.

Industry experts from Airbus, CottonConnect, Earthworm Foundation, Tropical Forest Alliance and World Resources Institute called for collaborative action across supply chains during RSPO’s 2021 roundtable conference.