AKB48 Team SH의 제2회 Genki Carnival, 성공리에 개최

(상하이 2021년 11월 24일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 20~21일의 양일간 상하이 징안 스포츠센터에서 개최된 제2회 Genki Carnival에서 AKB48 Team SH(Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 소속 아이돌)는 정교하게 세팅된 40개 무대에서 180벌의 새로운 무대 의상을 교체하며, 5곡의 새 싱글을 포함한 수십 곡의 노래를 선보이면서 팬들에게 에너지 넘치는 경험을 전달했다. 이번 공연에는 37명의 멤버가 참여했다. AKB48 Team SH의 결성 3주년 기념 콘서트와 가위바위보 경연이 펼쳐진 이번 행사는 팬들에게 최고의 퍼포먼스를 선사했다. 1세대 멤버 Liu Nian은 다음 앨범의 타이틀곡인 'Ogoe Diamond'의 센터 포지션에 선택됐으며, 4세대 멤버 Chen Jiayi는 가위바위보 게임에서 우승을 차지했다.

첫날, AKB48 Team SH는 킥오프 싱글 'TSH Sanjou!'와 3개의 새로운 싱글 'Zipper', 'Seifuku Resistance', 'Temodemo no Namida'를 비롯해 명곡 'No Way Man' 및 'Bokutachi wa Tatakawanai'를 포함한 30곡을 공연했다. 앙코르 무대에서는 자매 그룹 BNK48의 히트곡 D-AAA를 깜짝 무대로 선보였다. 새롭고 신선한 콘텐츠, 새롭게 재해석된 무대 디자인, 이전에 보지 못한 무대 의상 라인업, 세트마다 변화무쌍한 멤버 구성과 함께 3시간에 걸쳐 펼쳐진 이번 콘서트는 현장 관객에게 즐거운 경험을 선사했다.

둘째 날, AKB48 Team SH는 미공개 싱글 UZA와 Team SH의 첫 번째 중국풍 오리지널 곡 'Qian Qiu Ling', 그리고 히트곡 'Kurayami' 등 총 10곡을 워밍업으로 선보였다. 공연에 이어 AKB48 Team SH의 가위바위보 대회가 진행되면서, 새 싱글 'Chance no Junban'의 피처링 멤버를 결정했다. 멤버들은 각자 선택한 의상을 입고 직접 쓴 재미있는 소개와 함께 차례로 무대에 올랐다. 5라운드에 걸친 대결 끝에 4세대 멤버 Chen Jiayi가 마지막 가위 동작으로 최종 우승을 차지하며, 'Chance no Junban'의 센터 포지션으로 결정됐다. 이번 대회는 AKB48의 창시자 아키모토 야스시의 "운도 능력"이라는 명언을 다시금 확인할 수 있는 자리였다.

21일 저녁, 'Ogoe Diamond'에 출연할 16명의 멤버가 발표됐다. Liu Nian이 센터로 선발됐고, Gui Chuchu와 Zhu Ling이 뒤를 이었다. 이와 함께 훈련을 통과해 정식 멤버가 된 4명의 연습생도 공개됐다.

