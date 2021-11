Xinhua Silk Road - 신에너지 차량 산업개발포럼, 안후이성에서 개막

(베이징 2021년 11월 24일 PRNewswire=연합뉴스) 지난 토요일, 중국 동부 안후이성의 수도 허페이에서 2021 세계 제조업 회의(World Manufacturing Convention)의 병행 포럼 중 하나인 신에너지 차량 산업개발포럼(Forum on the Development of New Energy Vehicle Industry)이 막을 올렸다.



Photo shows the Forum on the Development of New Energy Vehicle Industry kicks off in Hefei, capital of east China's Anhui Province, Nov. 20, 2021.

이 포럼에서 전문가와 기업 대표들은 탄소중립 목표를 달성하기 위한 시도와 더불어 NEV 산업에서 기술 진보와 에너지 보존을 가속화하기 위한 노력의 필요성을 언급했다.

최근 수년간 중국 자동차 산업은 에너지 보존과 배출량 감소 측면에서 유익한 성과를 올렸다. 2020년 중국 NEV의 생산, 판매 및 재고는 6년 연속 세계 1위를 기록했고, NEV 차량 재고는 2021년 3분기에 678만 대를 기록했다.

중국공업경제연합회(China Federation of Industrial Economics) 회장 Li Yizhong은 "가까운 미래 자동차 산업에서, 탄소 배출량을 줄이기 위해서는 에너지 절감 수준을 높이고, 연료 차량의 연료 소비량을 줄이는 것이 중요하다"라며 "또한, 중·장거리 부문에서 신에너지 차량의 개발을 도모하기 위한 노력이 필요할 것"이라고 언급했다.

China Economic Information Service (CEIS) 사장 Xu Yuchang에 따르면, 중국은 NEV 개발을 기후 변화를 해결하고, 녹색 개발을 도모하며, 탄소 정점 및 중립을 실현하기 위한 중요한 수단으로 여긴다고 한다.

중국자동차공업협회(China Association of Automobile Manufacturers, CAAM) 사무차장 Shi Jianhua은 "제14차 5개년 계획 기간에 신에너지 자동차 산업 발전을 위한 핵심 요건은 시장화"라고 강조했다.

이어 그는 기본적으로 중국이 2025년까지 신에너지 차량 판매량이 전체 신차 판매량 중 20%를 차지하도록 한다는 목표를 실현할 수 있을 것이라고 첨언했다. 2035년에는 순수 전기차가 신에너지 차량 판매에서 주류가 될 전망이다.

이번 포럼에서, CEIS와 CAAM은 중국 NEV 산업의 고품질 발전에 관한 보고서를 공동 발표하고, 국내외 NEV 산업의 개발 현황을 분석하며, 업계에서 고품질 발전을 가속하기 위해 제언했다.

이 포럼은 안후이성 인민정부가 주최하고, 안후이성 인민정부 외사판공실과 CEIS가 주관하며, 중국공업경제연합회가 후원한다.

원문 링크: https://en.imsilkroad.com/p/324969.html

출처: Xinhua Silk Road